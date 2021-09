Covid-19 : malgré l'embellie, le moment n'est pas venu de relâcher la vigilance dans l'Indre

Les chiffres le confirment, l'Indre fait partie des bons élèves de la vaccination en France. Avec 170.000 primo-vaccinés, le département affiche un taux de primo-vaccination de 88.5% de sa population en âge de se faire vacciner. Un objectif atteint entre autres grâce à un déploiement plus poussé des centres de vaccination. "Une stratégie de proximité qui a permis effectivement de faciliter l'accès" commente la docteure Laurence Philippe, responsable du centre de vaccination de Belle Isle à Châteauroux. Mais pas de triomphalisme cependant pour la professionnelle de santé : "On sera surtout satisfait si on réussit notre hiver" rappelle-t-elle, prudente.

Adaptation des horaires de centre de vaccination

Car non seulement la campagne de vaccination ralentit, mais les gestes barrière sont aussi moins observés. Pour Laurence Philippe, il faut jouer sur les deux tableaux. Le nombre moins important de patients à vacciner va pousser les centres à se réorganiser. L'idée reste cependant de continuer à faciliter l'accès : Des créneaux de soirée, après le travail, devraient donc être mis en place tout en réduisant sérieusement le volume horaire total d'activité sur la semaine. Des créneaux devraient aussi rester disponible soit le samedi, soit le dimanche.

Maintien des gestes barrière

Mais le plus important selon Laurence Philippe, "c'est que les gens comprennent qu'il faut continuer absolument à se faire tester quand ils sont malades. Beaucoup de personnes en viennent nous voir dix jours après avoir été malade sans avoir fait de tests. Si on veut réussir notre hiver, il faut absolument signaler tout de suite quand on tombe malade, qu'on a de la fièvre, qu'on est enrhumés, qu'on tousse, soit en téléphonant à son médecin, soit pour une téléconsultation ou une consultation physique en fonction de qui décide, en fonction des critères de gravité. Mais ça, c'est un message essentiel de l'hiver, en parallèle de la vaccination." L'idée étant de maintenir les dispositif de prévention en alerte, "remettre en place les mesures de confinement, si nécessaire" et ainsi éviter les risques de cluster et de reprise de l'épidémie.

Laurence Philippe sait que l'effort est important. "On a beaucoup attendu, donc je pense qu'on en a tous envie de ce rapprochement un peu chaleureux, physique, avec les gens" mais elle assure qu'il est primordial : "Il faut, si on veut continuer à faire des activités, etc. Il faut qu'on soit raisonnable et qu'on continue à garder nos distances. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tous envie de tourner la page. Mais en fait, ce n'est pas le temps de retirer toutes ces précautions."

Car pour l'instant, l'hypothèse d'une 5e vague cet hiver n'est pas exclue. Le vaccin est sensé limiter les formes graves de la maladie et même sa circulation mais le risque, assure la responsable du centre de vaccination de Belle Isle, serait de relâcher les efforts trop tôt.