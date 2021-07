Vaccination : Plus de 1000 rendez-vous pris au Centre de Périgueux depuis hier soir

Depuis les annonces du Président de la République hier soir lundi, les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination explosent. Au centre de vaccination de la Filature à Périgueux, on a enregistré plus de 1000 demandes depuis l'allocution d'Emmanuel Macron.

Les demandes de rendez-vous ne cessent de d'affluer pour se faire vacciner au centre de la filature à Périgueux. Ce mardi en milieu de matinée, on comptait 1129 prises de rendez-vous depuis les annonces hier soir du Président de la République en matière de vaccination. La plupart des rendez-vous ont été pris par internet via les différentes plateformes. En France, plus de 1,3 millions de rendez-vous ont été pris.

Ouverture de nouveaux créneaux et augmentation des postes de vaccination

Il n'y a plus de plages disponibles pour la vaccination jusqu'à mardi prochain. L'hôpital de Périgueux qui gère le centre de la Filature indique que de nouveaux créneaux seront ouverts prochainement. Pour faire face à cet afflux de demandes, le centre de vaccination va remettre en place la configuration qui existait au pic de vaccination en avril/mai " l'organisation à cinq lignes". Il s'agit d'un dispositif avec cinq lignes de vaccination contre deux à trois actuellement. Il n'y aura pas de rappel de soignants, mais les plannings du personnel vont être adaptés.

A Bergerac, 300 appels en une heure

Au centre de vaccination de l'hôpital de Bergerac, là aussi, les demandes affluent depuis hier soir. Ce mardi matin, entre 9h et 10h, le standard a enregistré plus de 300 appels. Il n'y a plus aucun créneau de libre jusqu'au 24 juillet. Aujourd'hui et demain, de nouveaux créneaux vont être ouverts pour la semaine du 26 juillet.