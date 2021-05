Vaccination : plus de 3.000 créneaux encore disponibles ce week-end dans les Côtes d'Armor

"Plus de 3.000 créneaux sont encore disponibles d'ici la fin de la semaine (vendredi, samedi et dimanche), notamment dans la centres de vaccination de Lannion et Saint-Brieuc", annoncent ce jeudi 20 mai dans un communiqué commun la préfecture des Côtes d'Armor et l'Agence régionale de santé.

Le communiqué précise qu'il reste des créneaux de la veille pour le lendemain pour les personnes âgées de 18 à 49 ans.

La vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux plus de 50 ans et aux personnes majeures si des doses sont disponibles la veille pour le lendemain.

