Vaccination : "plus de 75 % des Girondins ont reçu une première injection"

Tous vaccinés, on en parle : ce lundi France Bleu s'engage à vous donner la parole et à répondre à vos questions sur le vaccin, le pass sanitaire, la reprise des cours et le retour au travail. Etat des lieux du virus et de la vaccination en Gironde avec Benoît Elleboode, directeur de l'ARS.

France Bleu Gironde : on fait parti chez nous, en Gironde, des départements où les taux d'incidence sont les plus élevés, à cause notamment du brassage des vacances. Le contre-coup est attendu en cette rentrée dans les hôpitaux. Etes-vous inquiet ?

Benoît Elleboode : Pas particulièrement inquiet parce qu'on est préparé. Les taux d'incidence ont été importants en Gironde, mais diminuent. On est passé en dessous de la barre des 200. C'est donc dire qu'on a atteint le pic et donc ce pic maintenant on peut l'envisager aussi en termes d'afflux des patients dans les hôpitaux. En même temps on a tout les personnels qui rentrent de vacances. Nos hôpitaux sont moins en grande difficulté pour faire face à cet afflux de patients, donc pas particulièrement inquiets, mais sur le qui vive parce qu'on a quand même une situation particulière à gérer en cette rentrée.

Où se situe la Gironde par rapport aux autres départements en terme de vaccination ?

_S_ur les derniers chiffres, on était autour de 75 % alors que la moyenne nationale est de 72 % pour les premières doses. Globalement, notre région Nouvelle-Aquitaine est plutôt en avance sur la moyenne nationale à 76,5. Mais bon, ça se tient dans un mouchoir de poche.

Quid de la troisième dose pour les personnes les plus fragiles ? Peuvent-elles prendre rendez-vous dès aujourd'hui ?

Oui ça a été annoncé. Les personnes de plus de 80 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir de ce mercredi 1er septembre. On attend les recommandations qui vont bientôt tomber pour les autres tranches d'âge et notamment les plus de 65 ans pour cette dose de rappel. Mais on n'est pas pressé puisque, comme vous le savez, cette dose de rappel est utile six mois après la deuxième. Les plus de 65 ans qui ont commencé leur vaccination il y a moins de six mois auront besoin de leur dose de rappel à partir du mois d'octobre. Par contre, ceux qui ont plus de 80 ans et qui sont vaccinés depuis le mois de janvier dernier sont dans la cible et dans les recommandations pour avoir ce rappel au mois de septembre.