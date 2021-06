Vaccination pour les 12-18 ans : "c'est efficace à 100%" pour le référent en vaccinologie en Occitanie

La vaccination des 12-18 ans contre le Covid-19 sera donc possible à partir du 15 juin. Une bonne nouvelle pour atteindre l'immunité collective selon Marc Valdiguié, pédiatre à la clinique Ambroise-Paré de Toulouse et référent vaccinologie en Occitanie.

La campagne de vaccination sera donc ouverte aux 12-18 ans à partir du 15 juin, une annonce faite par le président de la république Emmanuel Macron lors de son déplacement à Saint-Cirq Lapopie dans le Lot. Les adolescents pourront donc aussi recevoir une dose. Peu de temps avant, l'agence européenne du médicament (EMA) avait approuvé cet élargissement aux plus jeunes dans la lutte contre l'épidémie.

"C'est efficace à 100%."

Pour répondre à la question de la vaccination chez nos adolescents, Marc Valdiguié, pédiatre à Toulouse et référent en vaccinologie en Occitanie était notre invité ce vendredi matin. Il répond aux inquiétudes et aux interrogations autour de cette nouvelle étape de la campagne.

Marc Valdiguié, est-ce vraiment nécessaire de vacciner les adolescents ? Ce ne sont pas les personnes les plus à risques ?

Alors certes, ils sont peu à risques, mais des chercheurs de l'Institut Pasteur ont développé des modèles pour voir l'évolution de l'épidémie. Et même si on a aujourd'hui la moitié des adultes vaccinés en France, il faudrait que 90% de la population soit vaccinée pour revenir à une vie normale.

Donc ça participe à l'immunité collective ?

Exactement. C'est la seule façon de sortir de l'épidémie. Il faut donc aussi protéger nos adolescents.

Les parents se posent des questions, y a-t-il des effets secondaires dangereux pour eux avec le vaccin ?

Actuellement, cette vaccination des plus jeunes débute dans des pays comme le Canada, les Etats-Unis. C'est encore très récent, et on ne sait pas encore si on aura des effets secondaires. Toutefois, le vaccin semble aussi bien toléré que chez l'adulte, les premiers éléments montrent une très bonne efficacité du vaccin Pfizer sur eux. C'est simple, on a 100% d'efficacité.

Maintenant, à voir pour les effets secondaires, avec une surveillance très rapprochée. Les effets attendus sont ceux qu'on retrouve chez l'adulte (état grippal, nausées). Je pense qu'on peut être très rassurant auprès des parents.

On n'a pas beaucoup parlé de l'état psychologique de nos ados après ces six mois d'enfermement. La vaccination, ça peut leur permettre de retrouver leurs amis ?

Oui, bien sûr, depuis le début de l'épidémie, on a une augmentation des dépressions chez les ados. Des suicides avec des décompensations, des pathologies sous-jacentes, mais aussi une augmentation des pathologies psychosomatiques. Au niveau scolaire, avec l'augmentation des temps d'écran, on a un décrochage qui est absolument phénoménal.

Donc, nos enfants, nos adolescents ne vont pas bien, ça, c'est sûr. Avec cette vaccination, ils auront la possibilité de se sociabiliser de nouveau, d'avoir un accès pour faire la fête, pour voyager à l'étranger. Il faut aussi penser à une rentrée scolaire qui soit plus sereine.