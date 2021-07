Vaccination contre le COVID : les jeunes de 20 à 49 ans se font moins vacciner

Brigitte, pharmacienne à Nice a toutes les peines du monde pour convaincre les plus jeunes de se faire vacciner.

"Il reste beaucoup, beaucoup de chemins et de kilomètres à faire pour que les gens veuillent réellement se faire vacciner. Les moins de 30 ans sont difficilement prêts à se faire vacciner. Ils préfèrent se priver d'une certaine liberté plutôt que de se faire vacciner et de vivre à peu près normalement.

- Est ce que vous arrivez à trouver des arguments pour convaincre les plus jeunes?

- Oui. Et les copains? La fête, les soirées, les voyages? On parle de leur famille, de leurs grands parents qui peuvent transmettre la pathologie, même si les grands parents sont vaccinés, on appuie un peu sur la corde sensible. Peut être qu'on leur met plein de choses dans la tête. Ils ont peur de l'inconnu davantage que les personnes d'un âge".

Du côté des principaux intéressés beaucoup affichent un certains scepticisme vis-à-vis des vaccins. D'autres misent sur leur capital santé. Certains autres préfèrent se donner du temps pour réfléchir. Enfin quelques uns sont prêts à revenir sur leur décision pour pouvoir approcher leurs familles ou leurs proches.

L'ARS PACA a lancé une campagne de sensibilisation pour convaincre les populations de se faire vacciner. Sur l'affiche on voit un couple sur le point de s'embrasser, avec le slogan. "Oui la vaccination peut avoir des effets désirables"