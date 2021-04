Une dizaine de centres de vaccination picards ouvrent des créneaux pour accueillir les professionnels de 55 ans et plus mobilisés pour la crise sanitaire désormais concernés par la vaccination contre le Covid. France Bleu Picardie vous en fait la liste et résume aussi comment prendre rendez-vous.

Vaccination pour les professionnels de 55 ans et plus : où se faire vacciner en Picardie ?

Une dizaine de centres de vaccination sont ouverts ce week-end en Picardie pour accueillir les professionnels de 55 ans et plus mobilisés par la crise sanitaire.

Alors que la vaccination contre le coronavirus s'ouvre aux professionnels de 55 ans et plus mobilisés par la crise sanitaire (personnels de l’éducation nationale, professionnels de la petite enfance, policiers, gendarmes) dès ce samedi 17 avril, les centres picards se mobilisent pour dédier des créneaux à ce nouveau public. France Bleu Picardie vous fait le point des centres de l'Oise, l'Aisne et la Somme où vous pouvez vous faire vacciner si vous faites partie de ce public.

Dans la Somme

Dans la Somme, quatre centres de vaccination ouvrent des créneaux.

Crécy-en-Ponthieu 42 route de Rue, toute la journée de samedi

Doullens CH Doullens dimanche 18 avril matin

Saleux Espace Eugène Viandier, Place Numa Buignet Samedi 17 avril de 10h00 à 17h00 sans RDV

Amiens Collège Jean-Marc Laurent - samedi 17 avril

Péronne CH Péronne Place du Jeu de Paume, samedi et dimanche

Dans l'Oise

Dans l'Oise, deux centres de vaccinations sont ouverts pour les professionnels de 55 ans et plus.

- Un nouveau centre de vaccination ouvert sur le site de la direction du SDIS 60 au 8, avenue de l’Europe ZAE de Beauvais Tillé, le samedi 17 et le dimanche 18 avril de 8h30 à 18h30, et chaque mercredi de 14h00 à 18h00.

- Un autre centre est établi au centre municipal de la Faïencerie à Creil, le samedi 17 avril de 9h00 à 17h40.

Les professionnels exposés de 55 ans et plus pourront soit prendre rendez-vous via Doctolib ou par téléphone (SDIS Beauvais-Tillé : 03 92 04 34 71, Faïencerie à Creil : 0800 60 20 09), soit se présenter sans rendez-vous.

Il leur est seulement demandé de se présenter avec une carte vitale et une carte professionnelle ou tout document justifiant de leur appartenance à l’une des professions précitées. Ces professionnels de 55 ans et plus gardent bien entendu la possibilité d’accéder à la vaccination auprès de leur médecin traitant, de leur pharmacien ainsi qu’auprès d’une infirmière.

Dans l'Aisne

Trois centres de vaccination pourront accueillir ces professionnels de plus de 55 ans dès ce samedi.

La vaccination pour les professionnels de plus de 55 ans ouverte dès ce samedi matin dans les centres de Laon, Saint-Quentin, Château-Thierry et Hirson, indique la préfecture de l'Aisne.

CH Laon (Boulodrome) 72 Avenue Charles de Gaulle Samedi 17 avril de 9h à 17h sans rendez-vous

CH St-Quentin 1 Avenue Michel de l'Hospital Samedi 17 avril de 9h à 17h avec inscription sur Doctolib et possibilité de venir sans rendez-vous

Hirson Salle d'Aumale Rue des Écoles Samedi 17 avril de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sans rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site Doctolib ou par téléphone ; vous pouvez aussi venir au centre directement, sans rendez-vous.