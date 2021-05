Coronavirus : la vaccination pour tous a débuté à Rouen

Tous les majeurs de 18 ans et plus peuvent désormais réserver des créneaux de vaccination contre le coronavirus. Mais cela n'est pas simple, puisque ne sont disponibles que les doses non attribuées à des personnes prioritaires. Exemple au vaccinodrome de Rouen.

Les 18-49 ans doivent s'armer de patience. Pour éviter le gaspillage, depuis hier mardi, ils peuvent réserver les doses encore vacantes le jour-même ou le lendemain. Les rendez-vous peuvent être pris sur le site sante.fr ou bien sur des plateformes telles que Doctolib, Vite Ma Dose, Covidliste ou Covid Anti-gaspi. Cependant, la vaccination ayant été élargie au plus de 50 ans récemment, peu de créneaux sont disponibles.

Lucas, 27 ans, a persévéré longtemps pour décrocher son rendez-vous. "En fait, j'ai actualisé la page dans la journée environ 300 fois, il y avait assez peu de rendez-vous. J'ai pris rendez-vous à 23 heures dans mon lit sur Doctolib."

Une forte attente dans certaines professions

"La vie va être plus facile pour moi", raconte Sandrine, 42 ans, qui vient de recevoir sa première dose de Pfizer. Si certains professionnels sont prioritaires grâce à leur métier (les enseignants ou les assistants maternels par exemple), la limite d'âge à 50 ans s'applique à eux aussi.

"En tant qu'assistante maternelle, par rapport aux parents et aux petits, ça va être plus facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme d'autres professions, on doit faire très attention", ajoute-t-elle.

L'espoir de retrouver certaines libertés

"Retrouver notre liberté", c'est spontanément la raison que donne Fathia. "On est fatigués, on veut voyager, on veut vivre comme avant et pouvoir retrouver notre famille. Surtout que mon mari a été vacciné la semaine dernière, j'ai été vraiment encouragée pour le faire."

Voir des proches se faire vacciner peut donner envie à d'autres de se faire vacciner. En Normandie, 987.714 personnes ont déjà reçu au moins une dose du vaccin (chiffre du 10 mai 2021), l'agence régionale de santé affiche un objectif d'un million de Normands ayant reçus leur première dose d'ici ce dimanche. L’ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans sans restrictions est prévue pour le 15 juin.