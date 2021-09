Vaccination : pourquoi le département de l'Eure est lanterne rouge en Normandie

La Normandie est la région de France où la population est la plus vaccinée contre le Covid 19, y compris chez les 12-17 ans. Il existe cependant des disparités selon les départements et l'Eure est un peu à la traîne.

Plus de huit Normands sur dix sont complètement vaccinés, 86,3% très exactement, ce qui fait de "la Normandie la région la plus vaccinée en France" se félicite Philippe Luccioni-Michaux, le directeur départemental de l'agence régionale de santé dans l'Eure. Mais, avec "seulement" 77,3% de sa population complètement, vaccinée selon les dernières données de Santé Publique France, "l'Eure est un peu en dessous par rapport à la moyenne normande", concède le préfet "mais significativement au-dessus de la moyenne nationale" (79,5% selon Santé Publique France) précise Jérôme Filippini alors que les quatre autres départements normands dépassent tous 88% de personnes éligibles complètement vaccinées. Un chiffre en légèrement en retrait qui ne s'explique pas par l'offre de vaccination. Il y a dans le département onze centres de vaccination, accessibles sans rendez-vous. Les explications sont à chercher ailleurs.

La proximité de l'Ile-de-France

"L'Eure est à la fois un département de Normandie et de troisième couronne d'Île-de-France" indique Jérôme Filippini qui met toutefois en avant un taux vaccinal supérieur dans son département à celui des départements voisins du Val-d'Oise et des Yvelines. Des zones urbaines, comme Val-de-Reuil ou Évreux sont identifiées en sous vaccination mais aussi des zones rurales dans l'ouest du département.

Un département plus jeune

Si on prend toute la population globale et pas seulement la population éligible à la vaccination, "les 0 à 11 ans, c'est 16% de la population alors que c'est 13% dans la Manche ou dans l'Orne" avance Jérôme Filippini et même sur la population éligible, les plus de douze ans, _"leur vaccination a commencé il y a seulement quelques semaines et comme c'est un poids démographique plus important, il y a un rattrapage possible" s_elon Philippe Luccioni-Michaux.

Moins de soignants dans l'Eure

Le département de l'Eure est régulièrement à la traîne pour la démographie médicale, "un vrai handicap" pour le préfet, avec un nombre de médecins par habitant qui est un des plus faibles de France, si ce n'est le plus faible : "60 médecins pour 100.000 habitants dans l'Eure contre 78 en France" chiffre le directeur départemental de l'ARS. Le renfort des médecins libéraux dans les centres de vaccination a eu "un effet bénéfique" mais à l'inverse d'autres départements normands, "on a aujourd’hui moins le relais du réseau de ville pour vacciner" ajoute Philippe Luccioni-Michaux.

La vaccination c'est 75% en centres de vaccination, 13% en réseau de ville et le reste à l'hôpital - Philippe Luccioni-Michaux

Comment améliorer le taux vaccinal ?

507.000 Eurois et Euroises sont éligibles à la vaccination et _"il y a 80.000 Eurois qui pourraient être vaccinés et que ne le sont pas"précise le préfet de l'Eure. Il faut donc trouver pour eux de nouvelles solutions, "du chirurgical en fonction de la vie des gens"_ estime Philippe Luccioni-Michaux.

80.000 personnes, ce n'est pas un défi impossible, on va les chercher maintenant - Jérôme Filippini

Aller vers les populations concernées, c'est la stratégie mise en place dans l'Eure par l’État et ses partenaires, l'agence régionale de santé, l'hôpital, les pompiers ou les collectivités locales. Une campagne de vaccination va être menée dans le Lieuvin du côté de Thiberville ou en ville, à Évreux ou Val-de-Reuil "pour toucher des endroits où la population n'est pas encore assez vaccinée" justifie Jérôme Filippini.

À Val-de-Reuil, par exemple, avant l'été, 40% de population étaient primo-vaccinés, et grâce à des opérations mobiles de vaccination en quartier politique de la ville, désormais le taux est de 60% et un centre de vaccination a été ouvert dans la commune le 7 septembre de 13h00 à 20h00, "des heures de circulation pendulaire avec des personnes qui prennent le train et qui reviennent" précise le directeur de l'ARS dans l'Eure.

À Évreux et dans son agglomération, une opération de porte à porte, en collaboration avec le centre communal d'action sociale de la ville et les infirmières libérales est en cours d'expérimentation pour inciter les plus de 75 ans à se faire vacciner. Ils sont 500 à n'avoir reçu aucune dose.