Vaccination contre la Covid-19 : prise de rendez-vous interrompue dans les Vosges

Trop de personnes désireuses de se faire vacciner contre le coronavirus, et des livraisons de vaccins contraintes. La prise de rendez-vous auprès des hôpitaux vosgiens est suspendue au moins jusqu'à la fin du mois de février.

Les centres de vaccination hospitaliers vosgiens victimes de leur succès. "L'engouement pour la vaccination est très fort et les demandes sont très supérieures au nombres de doses disponibles" souligne Dominique Cheveau directeur des Hôpitaux d'Epinal-Remiremont. Conséquence, la prise de rendez-vous pour les 75 ans et plus ainsi que les personnes souffrant de pathologies à haut risque est interrompue au moins jusqu'à la fin du mois de février prochain.

Un peu plus de 35 000 personnes environ sont concernées dans les Vosges.

Le département doit recevoir 2 900 doses de vaccins le 25 janvier prochain, et 3 900 doses hebdomadaires au mois de février. Rien que cette semaine 2000 vaccinations sont prévues dans les cinq centres de vaccination vosgiens.

