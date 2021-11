Vaccination : réaménagement des 21 centres de vaccinations de proximité ouverts vauclusiens

En particulier le déplacement du plus important centre, le centre de vaccination départementale qui était installé salle de polyvalente de Montfavet à Avignon. Il a ouvert ce jeudi, après déménagement, non loin de là, au Parc des Expositions dans le hall J

Près de 87 % de la population du Vaucluse a reçu les deux doses de vaccins à la fin Octobre. Au dernier bilan fin Octobre cela représente 418 000 personnes âgées de plus de 12 ans avec leur schéma vaccinal complet. La campagne pour la dose de rappel (communément appelé ‘’troisième dose’’) a largement débuté pour les plus de 65 ans. (qui concerne notamment les personnes vivant à domicile, celles atteintes de maladies graves et de comorbidités ou encore les résidents en EHPAD et le personnel soignant).

Le nouveau centre départemental est ouvert 7 jours sur 7 de 11 à 19 h avec ou sans rendez-vous. Il a une capacité journalière moyenne de 150 vaccinations pouvant exceptionnellement monter à 400 vaccinations. Rendez-vous à prendre sur le site Santé.fr dans les 21 centres en activité en précisant votre commune .

Un public varié de la première dose au rappel vaccinal aprés deux doses pour certaines personnes de plus de 65 ans Copier