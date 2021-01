Vaccination : Renaud Muselier salue un premier pas de la part du gouvernement

C'est un premier pas. C'est avec ces termes que Renaud Muselier salue l'accord donné ce mercredi par le ministère de la Santé aux Région à propos de la campagne de vaccination. Depuis plusieurs semaines le président de Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande avec d'autres présidents au gouvernement notamment la possibilité de pouvoir acheter des doses et de pouvoir intervenir davantage dans la campagne. Au total neuf propositions ont été formulées, le ministère de la Santé donne son feu vert à deux d'entre elles dont celle de créer des cellules régionales de pilotage de la vaccination. Ce qui veut dire que les élus des régions, départements, les médecins et pharmaciens vont pouvoir se réunir dans le but d'anticiper et réussir les phases 2 et 3 de la vaccination.

Le ministre a aussi proposé aux Régions de renforcer la campagne de communication nationale sur la vaccination en leur mettant à disposition tous les logos en cours de réalisation, afin qu’elles puissent les utiliser sur leurs propres outils de communication.

C’est un premier pas qui était nécessaire sur le chemin d’une campagne territorialisée. Mais il reste encore 7 points à traiter dans les propositions que nous avons faites le 6 janvier dernier , après notre courrier du 19 décembre et celui de Territoires Unis du 24 novembre, restés sans réponse - Renaud Muselier

A partir de ce jeudi les plus de 75 ans, hors résidents Ehpad peuvent commencer à prendre rendez-vous pour une vaccination à partir de la semaine prochaine prochaine.