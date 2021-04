Vaccination sans rendez-vous à Annonay : l'opération est un succès !

"A 8h du matin, une demi-heure avant l'ouverture, il y avait déjà une centaine de personnes qui attendaient", raconte le capitaine Jérôme Ployon, en charge de la vaccination par les pompiers. Le centre de santé d'Annonay, anciennement clinique des Cévennes, vaccine les plus de 60 ans et les plus de 18 ans avec comorbidités sans rendez-vous toute la journée, ce dimanche 18 avril. "On va être victime de notre succès, y a surement un moment ou on va devoir dire aux gens qu'on ne pourra pas les prendre parce qu'on a pas les doses suffisantes aujourd'hui", continue le capitaine.

File d'attente avant de se faire vacciner © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"J'ai attendu 2h, j'étais là dès 8h du matin, mais ça valait le coup !" s'exclame Gilbert, dans le boxe de vaccination. "Je préfère sans rendez-vous, c'était trop compliqué de réserver", explique l'homme de 68 ans. Assis sur un fauteuil bleu désinfecté entre chaque patient, il relève sa manche et Jessica, infirmière et pompier, lui fait sa première injection de Pfizer. "Même pas mal ! J'en ai vu d'autres", sourit Gilbert.

Jessica, infirmière pompier en charge de la vaccination © Radio France - Maya Baloureaux-Fredon

Il est à peine sorti du boxe qu'une nouvelle personne arrive. Au total, 15 pompiers sont mobilisés ce dimanche et il y a trois boxes de vaccination. Jessica ne s'arrête pas depuis l'ouverture : "On ne compte pas les pas, ni les piqûres depuis ce matin, ça n'arrête pas, mais je suis contente d'être là, on aide la population, c'est notre vocation ! Et puis l'ambiance est sympa !" raconte Jessica.

Le centre d'Annonay disposait de 220 doses ce dimanche pour la vaccination sans rendez-vous. "On invitera ceux qu'on a pas pu vacciner à revenir la semaine prochaine !" explique le capitaine Ployon. En cas de succès, l'opération devait être renouvelée sur plusieurs dimanche, c'est à priori le scénario qui se dessine.