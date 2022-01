Vaccination sans rendez-vous ce dimanche après-midi près d'Angoulême

Si vous n'avez pas encore trouvé de rendez-vous pour vous faire vacciner, c'est l'occasion. La maison de santé de La Couronne, à côté d'Angoulême en Charente, organise ce dimanche 9 janvier une opération vaccination sans rendez-vous, entre 16h30 et 17h30. Du Moderna, et du Pfizer.

Vous n'avez pas encore trouvé de rendez-vous pour votre dose de rappel ? Voici l'occasion de vous faire vacciner contre le Covid ce dimanche 9 janvier en Charente. La maison de santé de La Couronne, commune périphérique d'Angoulême, organise un temps de vaccination sans rendez-vous, entre 16h30 et 17h30. Ils vous donnent rendez-vous au restaurant communal, allée des sports. Il y aura des doses de Moderna pour les plus de 30 et de Pfizer pour les moins de 30 ans. Pensez bien à vous munir d'une carte vitale et d'une pièce d'identité.

