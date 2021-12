Vaccination sans rendez-vous pour les plus de 65 ans : le centre de Mont-de-Marsan n'est pas prêt

Les plus de 65 ans peuvent obtenir leur rappel de vaccin contre le Covid en se présentant directement dans un centre de vaccination, c'est en tous cas ce qu'a annoncé Jean Castex, lundi 6 décembre 2021. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple. Au centre de Mont-de-Marsan dans les Landes, salle du Petit Bonheur, tous les rendez-vous sont pris jusqu'à la fin de l'année. Pris de court par cette annonce, les employés doivent se réorganiser.

Le centre de Mont-de Marsan peut vacciner jusqu'à 300 personnes par jour, tous les créneaux sont tous réservés jusqu'à la fin de l'année.

De nombreuses personnes tentent leur chance depuis lundi, en vain

À l'entrée, le message est clairement affiché sur un papier : "pas de vaccination sans rendez-vous, ni de prise de rendez-vous sur place". Malgré tout, parmi les nombreuses arrivées, il y a des déçus.

C'est le cas de Marc, 68 ans, qui a fait une heure de route, en espérant décrocher un rendez-vous. L'agente d'accueil lui explique poliment que ce n'est pas possible : "on se réorganise pour pouvoir satisfaire toutes les demandes et prioriser bien sûr les plus de 65 ans".

J'ai tenté ma chance - Marc, 65 ans.

On lui recommande alors de passer par Doctolib, sinon par la médecine de ville, mais ce n'est pas simple pour Marc : "internet je ne suis pas très doué, mon médecin disait qu'il ne le faisait pas, la pharmacie ils attendent d'avoir fini la grippe pour passer aux vaccins du covid, donc voilà ... J'ai tenté ma chance !"

Les vaccinations s'enchaînent dans ce centre où travaillent quatre infirmiers © Radio France - Sophie Allemand

D'autres sortent vaccinés, et soulagés. Mais pour décrocher ce rendez-vous, Claire a fait preuve de persévérance : "j'ai passé 48 heures à me connecter sur Doctolib, cela chargeait, en vain. Donc je me reconnectais toutes les deux heures".

Le centre de Mont-de-Marsan doit aussi passer du Pfizer au Moderna

Nathalie Darraillans, la responsable du centre de vaccination de Mont de Marsan explique qu'ils on été pris de court par cette annonce, et qu'il leur faut un temps de préparation.

De plus, désormais, le vaccin Pfizer est réservé aux moins de 30 ans, qui sont redirigés vers la médecine de ville. Les centres de vaccinations doivent se consacrer aux plus de 30 ans avec le Moderna. Or, le centre de Mont-de-Marsan qui n'utilisait que du Pfizer jusqu'ici, doit se réadapter.

"La réalité est un petit peu différente" : Nathalie Darraillans, la responsable du centre de vaccination de Mont-de-Marsan Copier

À partir de lundi, des créneaux sans rendez-vous pourraient être proposés au centre de Mont-de-Marsan. Mais cela restera limité par la surface de la salle du petit bonheur, qui peut accueillir 600 patients par jour, au maximum.

Informations pratiques

Les rendez-vous se prennent sur Doctolib ou par téléphone au 05.58.05.13.00

à lire aussi Où faire sa 3ème dose de vaccin anti-covid dans les Landes ?