Vaccination : sur Instagram et Tik Tok, Emmanuel Macron propose de répondre aux questions des Français

Décontracté, en T-shirt et en mode selfie, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce lundi via les réseaux sociaux Instagram et Tik Tok. Depuis le fort de Brégançon (Var), où le chef de l'Etat passe ses vacances, il a proposé aux Français de répondre directement à toutes leurs questions sur la vaccination, pour contrer de "fausses informations", "fausses rumeurs", "parfois n'importe quoi" qui circulent.

Dans cette courte vidéo, le président de la République y rappelle que la vaccination est "la seule arme" face à la quatrième vague de Covid-19, avec "un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin" et "un peu plus de 35 millions" qui ont "reçu les deux doses qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés".

"Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi il faut bien le dire, alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les moi et j'essaiera d'être le plus direct et le plus clair possible", explique Emmanuel Macron.

Cette initiative du chef de l'Etat intervient alors que le troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire a été marqué par une mobilisation accrue, plus de 200.000 personnes, au coeur des vacances d'été.