Vaccination : "Toutes les plages horaires sont pleines pour plusieurs semaines" au CHU de Bordeaux

La campagne de vaccination s'élargit ce lundi aux personnes de plus de 75 ans et aux malades avec des pathologies lourdes. Plus d'un million de rendez-vous ont déjà été réservés. A Bordeaux, les trois centres de vaccination du CHU affichent complets, selon la cheffe du service gérontologie.

"La plateforme du CHU de Bordeaux ne rencontre aucun problème", affirme Nathalie Salles, cheffe du service gérontologie au CHU de Bordeaux, et invitée de France Bleu Gironde lundi 18 janvier. Depuis ce lundi, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 75 ans qui vivent chez elles et aux malades susceptibles de contracter des formes sévères du Covid-19. Plus d'un million de personnes ont déjà pris rendez-vous, ce qui a occasionné quelques embouteillages. A Bordeaux, quatorze centres de vaccination sont pour l'instant recensés. Pour les trois du CHU de Bordeaux, "toutes les plages horaires sont déjà pleines pour plusieurs semaines", indique Nathalie Salles. "Ce n'est pas toujours simple avec les plateformes nationales, mais chez nous ça marche".

Sur les centres de vaccination du CHU, des rendez-vous pour se faire vacciner sont accordés toutes les dix minutes. "Les plus vieux se sont rués sur leurs téléphones", explique la cheffe du service gérontologie. "Cette population très âgée a compris qu'il fallait absolument se faire vacciner. C'est une génération de vaccination, ils ont connu les vaccins depuis leur jeunesse. Pour eux, c'est une libération, ces personnes âgées ont très mal vécu la période de confinement et d'isolement", continue-t-elle.

Pas de pénurie en vue

Alors que le laboratoire Pfizer a annoncé des retards allant jusqu'à une semaine pour les livraisons de son vaccin, le seul pour l'instant autorisé en France, Nathalie Salles assure que le CHU de Bordeaux ne connaîtra pas de pénurie, malgré l'afflux de candidats au vaccin. "On a utilisé 9 000 doses en cinq jours et il nous en reste encore, il faut absolument qu'on les utilise", explique-t-elle. La cheffe du service gérontologie assure que le CHU de Bordeaux a "encore assez de doses pour vacciner toutes les personnes qui se présentent".

Par ailleurs, elle rappelle l'importance de vacciner avant tout les personnes de plus de 75 ans. "L'âge est le principal facteur de risque de mortalité ou d'hospitalisation", indique Nathalie Salles. "Si on veut que notre système de soins ne soit pas engorgé, il faut absolument prioriser la vaccination chez les personnes âgées. Avec les soignants, c'est un effet collectif."