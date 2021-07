Vaccination : un million d'injections réalisées dans le Finistère

Confrontées à une demande importante, les autorités sanitaires annoncent la création de quatre nouveaux centres de vaccination durant l'été et l'arrivée de 15.000 doses supplémentaires dans les quinze prochains jours.

On a dépassé le million d'injections dans le Finistère. Un chiffre symbolique communiqué ce vendredi par le préfet du département lors d'un point presse. Selon Philippe Mahé, 62% des Finistériens ont reçu au moins une dose du vaccin anti-covid et 44% de la population bénéficie désormais d'une couverture vaccinale complète.

Il n'y a pas de problème de doses

Cependant, le chemin reste encore long et l'été risque d'être chaud dans les centres de vaccinations car il faut maintenant répondre à une demande qui a explosé depuis les annonces présidentielles. L'obligation de présenter le pass sanitaire à l'entrée de la plupart des lieux publics a en effet provoqué un goulot d'étranglement et oblige le département à adapter sa stratégie vaccinale.

Le Finistère n'y échappe pas : il est en effet très difficile de prendre rendez-vous en ce moment, faute de doses disponibles. D'ailleurs, certains centres de vaccinations ne réalisent plus de premières injections depuis plusieurs jours. Mais le préfet Philippe Mahé se veut rassurant, et martèle qu'il n'y a "pas de problème de doses. Tous les rendez-vous seront honorés et toutes les demandes qui seront formulées s'agissant de l'accroissement du nombre de doses seront aussi satisfaites".

Des centres éphémères dans les stations balnéaires

Les autorités ont ainsi annoncé l’arrivée de doses de vaccin supplémentaires qui seront "réservées pour des primo-injections". La semaine prochaine, 5.000 doses en plus de ce qui est déjà prévu seront livrées dans le Finistère, puis 10.000 la semaine suivante "ce qui permettra de satisfaire une grande partie des demandes" estime le préfet du Finistère qui annonce par ailleurs que 10% des lignes de vaccinations dans le département seront bientôt réservées aux professionnels de santé désormais soumis à l'obligation vaccinale.

Dans le même temps, plusieurs centres éphémères vont être installés dans des lieux très fréquentés indique l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne. "On espère pouvoir être opérationnel en août à Fouesnant, à Concarneau, à Crozon et à Roscoff qui sont de grosses stations balnéaires" indique le directeur départemental de l'ARS Jean-Paul Mongeat ajoutant que "les précisions et les détails de cette opération seront communiqués à la fin du mois de juillet".