Vaccination : un numéro de téléphone pour aider les seniors des Hauts-de-France à prendre rendez-vous

Un numéro régional pour aider les personnes de plus de 75 ans et plus qui souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus à prendre rendez-vous. Il a été crée par l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France et les préfectures de la région. La plateforme sera opérationnelle à compter du 14 janvier.

Un numéro local et non-surtaxé

A partir du lundi 18 janvier, les personnes de 75 ans et plus pourront se faire vacciner sur rendez-vous dans le centre de vaccination de leur choix. Les rendez-vous sont à prendre en ligne, via le site internet sante.fr depuis ce 14 janvier. Cliquez ci-dessous pour accéder à la page.

Mais les personnes qui n'ont pas internet ou qui ne sont pas très à l'aise avec les réservations en ligne peuvent appeler le 03.92.04.34.71. dès le 14 janvier.Ce numéro est ouvert 7j/7 entre 8h et 18h. En le composant, les appelants seront mis en relation avec un opérateur qui effectuera pour eux, et en direct, la réservation en ligne dans le centre de vaccination qu'ils auront choisi.