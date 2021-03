Vaccination : un peu de liberté retrouvée pour les pensionnaires de la résidence Sainte-Anne à Rouen

Alain Dubois vient de recevoir sa deuxième dose de vaccin. Un soulagement pour ce résident de 73 ans, qui peut désormais sortir plus librement de l'établissement, sans l'inquiétude d'attraper "ce virus mortifère" selon ses propres mots. En octobre, la résidence Saint-Anne qui dépend de la fondation Filseine, a été touchée par l'épidémie. Une trentaine de résidents ont attrapé le coronavirus et certains n'y ont pas survécu. Alors aujourd'hui, Alain Dubois se réjouit de pouvoir à nouveau se rendre à l'épicerie, prendre un taxi, se promener en ville, avec un masque mais le coeur plus léger. "J'ai moins l'inquiétude de choper un microbe ou de le donner à quelqu'un" explique Alain.

L'espoir d'un protocole sanitaire allégé pour les visiteurs

Ici, 85% des résidents et la majorité du personnel sont vaccinés. Pour les autres, il y avait des contre-indications à la vaccination. Sylviane Payan, 61 ans, fait partie de l'équipe encadrante de l'Ehpad. C'est la première à avoir été vaccinée. "On se sent déjà plus rassurée parce que je sentais quand même mes collègues avoir un peu la peur que le virus revienne" avoue Sylviane. Maintenant que tout le monde est vacciné, la directrice Margaux Gaillard, peut envisager d'assouplir un peu le protocole sanitaire, notamment pour les visites des familles. "Ça reste sur rendez vous, dans la chambre des résidents. On demande juste que la porte reste ouverte, que le masque soit mis et que les mesures-barrière soient respectées. L'allégement que l'on pourrait envisager, ce serait de ne plus maintenir les rendez-vous" indique la directrice. Les familles seraient libres de venir rendre visite à leur proche sans prévenir. Mais ce n'est pas encore pour tout se suite. En attendant, les choses ont tout de même changé pour Denise Marinier et sa maman qui fêtera ses 100 ans en mai prochain. "Avant on ne s'approchait pas, on ne la touchait pas (...) mais maintenant je peux lui donner la main, j'hésite pas, c'est quand même formidable" raconte Denise.

Pour le reste, pas question d'abandonner le masque. Les résidents n'ont jamais eu l'obligation de le porter dans la résidence, mais le personnel même vacciné n'a pas encore l'autorisation de l'enlever. Sylviane a hâte, "le jour où on pourra retirer le masque, que les résidents puisse revoir notre visage, je pense que ça leur fera plaisir". Il faut encore un peu de patience.