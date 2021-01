Vaccination Covid-19 : un premier centre d'appel pris d'assaut à Belfort

Le premier centre d'appel Covid-19 du Territoire de Belfort fait un carton en préfecture. Près de 5000 appels pour cette première semaine. Et déjà 610 rendez-vous vaccination pour la semaine à venir. Six opérateurs s'activent dans la salle de crise transformée en centre d'appel.

Après les professionnels de santé et les résidents des Ehpad, la vaccination contre le Covid-19 entre cette semaine dans une nouvelle phase : celle de la vaccination grand public. Dans un premier temps, ces sont les personnes de plus de 75 ans qui sont concernées. ainsi que les personnes présentant des pathologies conduisant à un risque de forme grave de la maladie.

Les préfectures se mettent en quatre pour organiser cette vaccination. Des centres d'appel ont été montés en toute hâte dans les préfectures pour faciliter la prise en rendez-vous. A Belfort, la première des trois salles est opérationnelle depuis le début de la semaine dernière. Ses six opérateurs ont déjà enregistré près de 5000 appels. Preuve de l'impatience des terrifortains pour cette vaccination.

"A peine raccroché, ça sonne à nouveau", explique Françoise Copier

"Il n'y pas de répit. Dès que l'opérateur pose le combiné, il sonne aussitôt", explique Samira Slimani, chef du bureau de la sécurité publique au cabinet du préfet. C'est elle qui pilote cette première salle d'appel. Autour d'elle, six opérateurs : des agents de la préfecture, des personnes en service civique et des bénévoles. "_Et la semaine prochaine, des étudiants de l'Universit_é de Technologie de Belfort Montbéliard viendront prêter main forte aux agents de l'état."

2 à 5 minutes par appel pour vérifier l'éligibilité à la vaccination. © Radio France - Christophe Beck

Belfort fait partie des départements pionniers dans cette installation de plateformes téléphoniques. "Les gens sont très heureux de pouvoir nous joindre, car ils sont impatients. La semaine qui vient, le carnet de rendez-vous du centre de vaccination du gymnase le Phare à Belfort est déjà complet". Près de 610 rendez-vous cette semaine. Et la semaine prochaine est presque complète. Certaines semaines de février sont presque complètes aussi pour la deuxième injection.

Ces carnets de rendez-vous des préfectures sont jumelés avec ceux du site doctolib.fr. Les autorités encouragent une prise de rendez-vous directement sur doctolib.fr. Les plateformes téléphoniques s'adressent aux personnes plus éloignées d'internet.

Dans le Doubs, une plateforme a ouvert ce vendredi dans les locaux de l'ancienne caserne des pompiers de Montbéliard.

Numéro d'appel pour le Territoire de Belfort : 03 84 57 16 26 (de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi)

Numéro d'appel pour le Doubs : 03 63 42 10 13 (de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi)

Numéro d'appel national (qui vous renvoi sur votre département) : 0800 009 110