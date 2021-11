Vaccination : un rush au centre de vaccination de la place d'Arc à Orléans

Est-ce l'effet lié à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de monde, ce lundi, au centre de vaccination de la place d'Arc à Orléans. Ce centre qui a ouvert mi-septembre dans la galerie marchande, géré par la fédération française de secourisme, est ouvert du lundi au samedi. Il reçoit, avec ou sans, rendez-vous. Et en ce jour de rentrée des vacances de la Toussaint, il a fait le plein.

Plus de 300 personnes ce lundi

Coordinatrice du lieu, Sylvie Rodier ne cache pas son étonnement face à la file d'attente, "pour un lundi matin, je pensais que cela allait être plus calme, les enfants sont rentrés à l'école, mais en fait il y a plus de monde qu'en temps normal et sûrement que la prochaine intervention du Président de la République n'est pas anodine à cette effervescence". Elle reconnait une fréquentation en hausse, depuis déjà samedi dernier, "nous sommes sur des journées à 300 personnes, contre plutôt 200 habituellement".

La plupart viennent pour leur troisième dose, reconnait Sylvie Rodier, à 90% ce sont donc les personnes de plus de 65 ans, qui se présentent pour recevoir leur rappel et la majorité a pris rendez-vous. "Nous avons des gens charmants qui ont besoin d'être rassurés, mais qui connaissent bien les quelques rares effets secondaires liés à l'injection". Ils respectent les délais et ils sont dans les six mois après leur dernière injection".

Beaucoup d'effervescence ce lundi au centre de vaccination géré par la FFSS - Lydie Lahaix

C'est le cas de Françoise, 71 ans, venue pour son rappel, son mari lui a rendez-vous la semaine prochaine. "Il faut le faire nous avons des enfants et petits-enfants et cela nous permet d'avoir une vie pratiquement normale et quand on est vacciné on transporte et on attrape moins le virus, il y a moins de risque, le plus important c'est de ne pas aller à l'hôpital" explique la septuagénaire, qui s'interroge aussi sur la teneur du discours du Chef de l'Etat, face au rebond de l'épidémie, "peut-être va-t-il annoncer l'obligation de la vaccination pour les plus âgés ?".

A 73 ans, Jacquis vient de Chécy, sans rendez-vous, pour recevoir sa troisième injection, "je le fais dans les temps, ça fait 6 mois et 4 jours j'essaie d'être sérieux pour moi et pour les autres". Actuellement, moins de la moitié des personnes éligibles, les plus de 65 ans et les plus fragiles, ont reçu leur dose de rappel.

Vers une généralisation de la 3ème dose ?

Maria est l'une des infirmières du centre, elle aussi pense que l'intervention d'Emmanuel Macron a pour effet de booster la vaccination. "On l'a vu la dernière fois qu'il a parlé cet été, ça a débordé ensuite ; là vu que les gens ne savent pas ce qu'il va dire, certains prennent de l'avance". C'est certain, reconnait la responsable Sylvie Rodier, les gens se demandent si le troisième vaccin ne sera pas nécessaire pour avoir le pass sanitaire donc on est dans l'anticipation".

Ce lundi, place d'Arc, quelques patients sont aussi là pour recevoir leur deuxième injection. Et très rare, certains viennent pour la première fois. C'est le cas de Sébastien, 51 ans, originaire de Donnery. Il a décidé de franchir le pas, parce qu'il n'en peut plus de ne rien pouvoir faire.

Je suis venu car je craque complètement

"On va peut-être se trouver face à un durcissement avec de nouvelles mesures et moi, déjà je ne fais plus grand chose. Socialement, plus de restaurant, plus d'activités sportives et là je craque vraiment. Le fait de se faire dépister, ce n'est pas jouable, ce n'est pas gérable. Je me suis rendu à l'évidence et j'ai pris mon rendez-vous hier, sur Doctolib car j'ai envie de continuer de vivre, voilà".

La plupart des personnes venaient pour leur dose de rappel © Radio France - Lydie Lahaix

Le centre de vaccination de la place d'Arc à Orléans, est ouvert du lundi au samedi, de 9h-19h, en continu, avec ou sans rendez-vous, pour les première, deuxième et troisième injections. Il sera aussi ouvert ce jeudi 11 novembre. Et il est prévu pour fonctionner jusqu'au 31 décembre.