5000 appels en deux jours pour 1500 créneaux de vaccination : la plateforme téléphonique mise en place par la mairie de Rennes (Ille-et-Vilaine) ne peut déjà plus prendre de rendez-vous pour les personnes de plus de 75 ans. Il faut attendre que la ville soit dotée de nouvelles doses de vaccin.

Vaccinations Covid-19 : à Rennes, on ne peut déjà plus prendre rendez-vous

Aussitôt ouverte, aussitôt fermée. La plateforme téléphonique, mise en place par la ville de Rennes pour les rendez-vous de vaccination contre le Covid-19, est déjà fermée au bout de deux jours de fonctionnement. Du jeudi 14 au vendredi 15 janvier, la quinzaine d'agents municipaux mobilisés a reçu 5000 appels de personnes, âgées de plus de 75 ans, qui souhaitaient se faire vacciner dans la salle de spectacles du Liberté réquisitionnée pour l'occasion. Il n'y a pas eu de places pour tout le monde car il n'y avait que 1500 créneaux de vaccination.

L'attente de nouvelles doses

Dans un communiqué, la ville de Rennes précise "dès que les dotations en doses de vaccins par l'État pour les prochaines semaines seront connues, de nouveaux créneaux de vaccination seront ouverts et la prise de rendez-vous pourra reprendre".

Des rendez-vous en couple

Sur le plateau du service information citoyen de la ville de Rennes, ce sont donc une quinzaine d'agents municipaux qui se sont relayés, plus habitués de l'accueil téléphonique administratif. Ils ont été aidés par du personnel d'encadrement qui s'était déjà mobilisé pour la distribution des masques au printemps dernier. "On a une équipe habituelle qu'on a renforcé" explique Marie-André Briand, responsable du service "les conversations pour les prises de rendez-vous peuvent durer jusqu'à trois minutes. Il faut prendre un peu de temps avec un public qui préfère le contact téléphonique et qui est moins familier des outils numériques. Beaucoup de rendez-vous se prennent en couple d'ailleurs". A chaque fois, l'agent prend aussi le rendez-vous pour la 2è injection trois semaines plus tard.

Les agents municipaux, chargés habituellement de demandes administratives, sont en train de faire un métier de secrétaire médical - Marie-Andrée Briand

