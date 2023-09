Vaccinations automnales : papillomavirus, Covid, grippe et bronchiolite décryptés par Amandine Gagneux-Brunon

France Bleu Saint-Etienne Loire : La campagne de vaccination contre le papillomavirus commence la semaine prochaine dans les collèges. Elle concerne les élèves de cinquième. Pourquoi eux ?

Amandine Gagneux-Brunon, infectiologue au CHU de Saint-Etienne : Pourquoi les élèves de cinquième ? Probablement parce que ça laisse un peu de temps pour éduquer les collégiens et leur apprendre ce que sont les papillomavirus pendant la première année de collège en sixième. Le vaccin est recommandé entre onze et quatorze ans chez les filles et les garçons. Donc la cinquième, ça tombait très bien.

C'est avant d'avoir des rapports sexuels ?

Pas nécessairement. C'est surtout que le vaccin, quand il est administré le plus tôt possible, vers onze ou douze ans, il est plus immunogène. C'est à dire qu'il entraîne une meilleure réponse immunitaire qui va être plus durable. C'est l'intérêt. On peut se faire vacciner plus tard sans problème, après avoir eu des premiers rapports sexuels mais le vaccin pourrait être un peu moins efficace.

Un papillomavirus qui est extrêmement contagieux et très grave ?

Pas forcément très grave parce qu'il y a plusieurs types de papillomavirus. Il y a les virus qui vont entraîner des cancers. Donc là, c'est vraiment la situation la plus grave. Et d'autres qui vont plutôt entraîner des verrues au niveau génital qui sont plutôt disgracieuse que vraiment grave. On va quasiment tous rentrer en contact un jour avec un papillomavirus.

On est en retard en France sur la vaccination contre le papillomavirus ?

Oui, malheureusement, la couverture vaccinale en France contre le papillomavirus est trop faible puisqu'elle est de l'ordre de 44 % chez les jeunes filles et 8 % chez les garçons. Mais la vaccination a été implémentée de manière beaucoup plus récente. Si on veut éliminer les pathologies liées au papillomavirus humain, il faut obtenir une couverture vaccinale de l'ordre de 80 %. L'Australie, qui est déjà depuis un moment à ce taux de couverture vaccinale, va probablement éliminer les cancers HPV induits d'ici 2035.

Le 17 octobre, c'est le début de la vaccination contre la grippe. Le 2 octobre contre le Covid. Qui est concerné par le rappel du vaccin contre le Covid ?

La campagne de vaccination a été avancée. L'épidémie, malheureusement, a débuté un peu trop précocement. Le plus important, c'est que les plus fragiles se fassent vacciner parce qu'on sait qu'au delà de six mois après une dose de rappel, ou a fortiori un an, on est un peu plus à risque de faire une forme grave. On est aussi concerné si dans notre entourage, on a quelqu'un d'immunodéprimées ou quelqu'un de très âgé.

On conseille toujours de coupler la vaccination COVID et la vaccination grippe ?

Chez les plus fragiles il faut commencer par le COVID de manière urgente, vu la circulation virale actuellement et attendre pour la vaccination contre la grippe. La campagne ouvre le 17 octobre, mais on sait que si on se fait vacciner un petit peu trop tôt dans la saison, le taux d'anticorps diminue. Si l'épidémie est un peu tardive, on est un peu moins protégé. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller de se faire vacciner au mois de novembre contre la grippe saisonnière.

Un mot sur le traitement préventif contre la bronchiolite. On sait que c'est une vraie souffrance pour les familles et pour les urgences aussi qui sont souvent surchargées. Ça va vraiment faire du bien ?

Le traitement préventif de la bronchiolite est extrêmement efficace dans les essais cliniques qui ont permis sa mise sur le marché. Il rencontre un grand succès puisque malheureusement, comme vous avez peut être pu le voir on a des tensions d'approvisionnement sur cette molécule. Donc je crois qu'il faut rester aussi très clair. Il faut garder nos bons réflexes, c'est à dire aérer régulièrement, porter un masque si on est enrhumé, éviter de partager les tétines et éviter d'emmener ces enfants dans des milieux confinés où éventuellement on peut croiser beaucoup de virus.