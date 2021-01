C'est parti pour la vaccination en grand en Isère. Le Centre Hospitalier de Grenoble a reçu de quoi vacciner 5000 personnes, en priorité les résidents des Ehpads et les soignants de plus de 50 ans. Un centre de vaccination a ouvert ce lundi au CHUGA pour les professionnels du public et du privé.

Vaccinations en Isère : six premiers Ehpad livrés et un centre créé au CHUGA pour les soignants

C'est le CHU de Grenoble-Alpes (CHUGA) qui a été désigné en Isère pour stocker et distribuer les vaccins auprès des établissements publics et privés du département. Il a reçu une première livraison qui permet de vacciner environ 5000 personnes.

Priorité aux résidents des Ehpad et aux soignants de plus de 50 ans

Six premières structures vont commencer à vacciner leurs résidents dès cette semaine : le centre gérontologique de l'hôpital Sud de Grenoble, les Ehpads de Coublevie, Entre-Deux-Guiers, du centre hospitalier de La Mure et deux établissements à Tullins.

Un premier centre de vaccination pour les professionnels ouvert au CHUGA

Peuvent aussi se faire vacciner tous les soignants âgés de plus de 50 ans, qu'ils travaillent dans le privé et le public, à l'hôpital ou en libéral. Pour cela, le CHUGA a ouvert ce lundi un premier centre de vaccination pour les professionnels et d'autres seront rapidement déployés en Isère. La vaccination contre le Covid-19 se fait sur la base du volontariat et gratuitement pour tous.