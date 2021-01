On vaccine les soignants par centaines au CHU de Grenoble depuis lundi

C'est l'une des interrogations de cette campagne de vaccination : les soignants seront-ils volontaires ? Comme l'ensemble de la population, ils sont un certain nombre à hésiter à se protéger alors qu'ils sont en première ligne et éligibles à partir de 50 ans à la vaccination.

Mais depuis l'ouverture du centre de vaccination au pavillon Vercors du CHU de Grenoble, on ne perçoit pas ces doutes : tous les professionnels présents lors des premiers jours de vaccination étaient plus que volontaires. C'était le cas de Patrice François, professeur de santé publique au CHU de Grenoble.

"Il y a une urgence sanitaire, une urgence de santé publique. Et chacun doit contribuer à faire barrière à cette épidémie. Donc plus on sera nombreux à se vacciner au plus vite, et plus on va freiner le virus. Il faut donner l'exemple à ceux qui auraient des hésitations dont on ne comprend pas vraiment l'origine : on a maintenant du recul de plusieurs centaines de milliers de personnes dans d'autres pays qui a reçu ce vaccin et qui vont bien . S'il y avait des problèmes, on le saurait."

Certains médecins et chefs de service sont venus donner l'exemple

Comme Patrice François, certains médecins et chefs de services sont clairement venus pour donner l'exemple et entraîner derrière eux infirmiers, aide-soignants, et autres personnels du centre hospitalier, c'est ce qu'a constaté Anne Tonoli, directrice des soins du CHU en charge des centres PCR et de la vaccination.

"Je pense qu'il y a défiance de la part de soignants vis-à-vis de la vaccination. Mais ce qu'on peut voir sur ces trois jours de vaccination, c'est que le corps médical s'est mobilisé pour venir se faire vacciner en premier pour montrer l'exemple. Et les professionnels de santé, infirmiers, aide-soignants; et autres se disent que si les médecins le font, ils peuvent le faire aussi".

"Il y a aussi un incitation dans les services, tout l'encadrement, du directeur jusqu'aux cadres de santé de proximité mobilisent leurs équipes pour aller se faire vacciner. Je pense que lorsqu'on va ouvrir la vaccination à d'autres catégories que les soignants de plus de 50 ans ou avec une comorbidité, on va avoir un raz-de-marée;"

Une "ligne" pour le personnel du CHU, une autre pour les professionnels de ville

Le CHUGA a mis en place deux chaînes de vaccination depuis lundi. Une "ligne" pour le personnel de l'hôpital, une autre pour les professionnels de santé de ville. Chacune peut vacciner 100 personnes par jour pour l'instant, soit 200 au total.

Un chiffre qui peut monter à 400 à partir de ce jeudi puisque le centre de vaccination va se déplacer au pavillon Elisée Chatin pour avoir plus de place. Le but est de monter, si besoin à 3 lignes lundi prochain, soit 600 personnes vaccinées potentielles.

Que l'on soit soignant ou non, la chaîne de vaccination est la même pour tous : un questionnaire de santé pour évaluer les éventuelles contre-indications, l'injection, la surveillance pendant 15 minutes pour contrôler qu'il n'y a pas de réaction allergique et un rendez-vous trois semaines plus tard pour la deuxième dose.

Questionnaire de santé, injection, observation pendant 15 minutes, les différentes étapes de la vaccination © Radio France - Véronique Saviuc

En finir avec cette "drôle de vie" que nous impose le virus

Dans l'autre "ligne", celle des professionnels de santé extérieurs au CHU, pas besoin d'exemple pour venir se faire vacciner, la motivation est personnelle. C'est ce que dit cette assistante sociale qui travaille dans un centre de dialyse : "J'ai pu rapidement avoir un rendez-vous. Je rencontre des patients très régulièrement, voire même à domicile. Et donc c'est bien de pouvoir les sécuriser en étant vaccinée. Et je me sécurise moi aussi, puisque j'ai plus de 50 ans. C'est donc professionnel et personnel, j'ai toujours été engagée pour les vaccins".

Quand on la questionne sur les réticences des soignants à se faire vacciner , elle avoue ne pas les comprendre : " Je pense qu'on doit le faire au moins par solidarité, pour éradiquer ce virus. C'est la seule solution pour qu'on puisse revoir tout le monde, embrasser tout le monde. Cela fait un an qu'on est en stand-by dans cette drôle de vie. "