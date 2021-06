Coronavirus : on vaccine même en soirée dans le Finistère

En ce mois de juin, l'Agence régionale de santé affirme avoir obtenu 65% de doses de vaccin de plus qu'au mois de mai. Est-ce plus facile de se faire vacciner dans la région ? Visiblement, ça dépend où !

À Quimper, au centre de vaccination Dan ar Braz, sept lignes sont ouvertes, et elles sont doublées. "On ouvre de plus en plus de créneaux. On fait en moyenne mille vaccins par jour, et ça augmente", précise Nikan Mohtadi, médecin généraliste à Quimper et qui intervient au centre. "On est quasiment à un vaccin toutes les trois minutes."

Une vaccination toutes les trois minutes

Et les journées de piqûres s'allongent jusqu'aux soirées. À Quimper, on trouve ce vendredi 18 juin des rendez-vous de vaccination à 21h25 sur la plate-forme Keldoc !

Capture d'écran Keldoc -

À Saint-Renan, près de Brest, on peut aussi se faire vacciner jusqu'à 20h30 vendredi...

Pas de disponibilité à Brest

Et à Brest ? Cela semble ce lundi matin plus compliqué, via la plate-forme Doctolib. Le CHRU et le centre de l'Arena ne proposent pas, tôt ce lundi matin de disponibilité pour les premières injections. Et pour les secondes ? Il faudrait attendre le 22 juillet. Il reste quelques créneaux dans les jours qui viennent à l'hôpital d'instruction des armées, ils se comptent sur les doigts de la main.

Et pourtant à Crozon, il reste des places ce lundi à toute heure de la journée. Les centres de Morlaix, Carhaix, Châteaulin, Concarneau, Quimperlé, proposent également un grand nombre de créneaux dans la semaine.