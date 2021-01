Vacciner contre le Covid en pharmacie ? Une idée bien accueillie par la profession dans l'Indre

En pleine polémique sur le rythme de vaccination en France, l'idée est de plus en plus souvent évoquée : pourquoi ne pas autoriser les pharmaciens à vacciner contre le Covid ? Dans l'Indre, plusieurs professionnels s'y montrent nettement favorables.

La France compte un peu plus de 20.000 officines (illustration)

Secrétaire générale du principal syndicat de la profession, la FSPF (Fédération des pharmacies d'officine), installée à St-Gaultier dans l'Indre, Jocelyne Wittevrongel défend le principe d'un élargissement de la vaccination anti-Covid dans les pharmacies. "Dans un département qui n'est pas en surpopulation médicale, il faut multiplier les points de vaccination", dit-elle. D'un point de vue technique, cela ne poserait aucune difficulté, puisque la vaccination se fait par injection intra-musculaire, comme pour la grippe, un vaccin que les pharmaciens ont déjà l'habitude d'utiliser. D'un point de vue réglementaire, l'autorisation doit être délivrée par le ministère de la Santé.

"Dédramatiser la vaccination"

Sans hésitation, Patrick Roussel se déclare lui aussi prêt à faire de sa pharmacie du Poinçonnet un point de vaccination contre le Covid. "De manière générale, assure-t-il, je suis pour la vaccination en officine. Notre rôle c'est d'aider à vacciner un maximum de monde dans un minimum de temps". A son comptoir, il dit recevoir de nombreux patients sceptiques ou prudents vis-à-vis de ce vaccin mis au point en quelques mois. Il essaie de les rassurer : "On se rend compte que pas mal sont réticents. Notre rôle, c'est aussi de discuter avec eux pour dédramatiser la vaccination et faire comprendre que sans ça, on ne s'en sortira pas !"