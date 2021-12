Vacciner est un défi logistique considérable mais indispensable pour le professeur Faucher, du CHU de Limoges

"Il faut utiliser les armes que nous avons pour lutter contre cette cinquième vague" c'est ce qu'affirme le professeur Jean-François Faucher, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Limoges. Et pour lui la vaccination contre le Covid est la solution dont on dispose. "On sait que le vaccin est très immunogène et dans toutes les tranches d'âge chez les adultes il faut faire le rappel" prévient le professeur Faucher.

Le variant Delta se propage très vite chez les enfants

Invité de France Bleu Limousin au lendemain de l'annonce de l'ouverture de la vaccination dés le 15 décembre pour les enfants fragiles, Jean François Faucher estime qu'il y a des enfants à protéger même si de manière générale les enfants ont moins de risques d'avoir des formes graves de Covid. "Actuellement la cinquième vague est du variant Delta, ça va durer encore des semaines voire des mois et on sait que ce variant a la capacité de se transmettre très vite chez les enfants" précise l'infectiologue et concernant la vaccination pour les 5 à 11 ans il ajoute :"D'ici deux à trois semaines nous aurons des informations sur les effets du vaccin chez les plus enfants au vu de ce qui se passe aux Etats Unis où on a déjà vacciner des millions d'enfants"

La vaccination : un défi logistique considérable mais nécessaire

Désormais les personnes de plus de 65 ans peuvent se rendre dans les centres de vaccination sans rendez-vous pour recevoir leur troisième dose. Un risque d'engorger ces centres déjà saturés. Le professeur Faucher reconnait que "la vaccination est un défi logistique considérable mais rendu indispensable par la situation sanitaire" et il constate au CHU de Limoges que parmi les personnes hospitalisées il y en a certaines qui attendaient leur dose de rappel et qui ont eu la malchance d'avoir le Covid. "Il faut vite faire son rappel car il y a un émoussement de la réponse immunitaire au bout de 5 à 6 mois" précise le chef de service des maladies infectieuses au CHU de Limoges.