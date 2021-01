"Vacciner sans les pharmacies c'est aller à la guerre sans les blindés" (Patrick Raimond)

Un million de vaccinés en France fin janvier ? Patrick Raimond, Président départemental de l'Union Syndicale des Pharmaciens d'Officine dans les Bouches-du-Rhône n'y croit pas, "sans les pharmacies ça va être difficile" dit-il. Jusqu'à présent les pharmaciens ne sont pas inclus dans le dispositif de vaccination. Et pour Patrick Raimond cela risque d'avoir des conséquences sur la campagne.

C'est un peu comme aller à la guerre sans les blindés. Le gouvernement pense créer 600 centres de santé pour la vaccination nous on propose la création de 21 000 centres de santé. Les 21 000 on les a déjà ce sont les pharmacies - Patrick Raimond

Les pharmaciens disent avoir les moyens et les compétences pour stocker le vaccin et l'injecter à leurs patients comme ils le font déjà pour la grippe par exemple : "on est opérationnels, nos pharmacies sont sécurisées, on peut s'organiser et gérer la chaîne du froid, on nous donne l'excuse des frigos mais on est habitués à gérer du froid". Et pour les pharmaciens la demande est aujourd'hui importante notamment chez les personnes âgées qui se sentent en sécurité dans les officines et n'ont peut-être pas très envie de se rendre dans les centres de vaccination qui pourraient rassembler beaucoup de monde.

Les patients ne comprennent pas pourquoi. Ils viennent dans les pharmacies se faire vacciner contre la grippe et là on va leur demander de s'accumuler dans les "vaccinodromes", alors qu'on leur dit depuis des mois de faire attention de rester confiné.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi 7 janvier 2021, que les personnes souhaitant se faire vacciner allaient pouvoir s'inscrire dès le 14 janvier 2021 sur le site internet sante.fr ou par téléphone pour accélérer la campagne de vaccination.

à lire aussi Vaccination contre le Covid-19 : le gouvernement promet une montée en puissance rapide