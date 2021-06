Vaccinés en faisant leurs courses : un centre de vaccination éphémère dans le Super U d'Annonay

Si vous n'allez pas au vaccin, le vaccin ira à vous. Un centre de vaccination éphémère s'est installé mercredi 30 juin dans la galerie commerciale du Super U d'Annonay (Ardèche). "L'idée est de proposer une vaccination à la portée de tous, explique Typhaine Grumeaux, sapeur-pompier volontaire et infirmière qui chapeaute cette opération. À la différence d'un grand centre de vaccination, nous sommes en petit comité, ce qui permet de sensibiliser les personnes qui hésitent."

En sortant des courses ils nous voient et ils se disent : "Pourquoi pas ?"

L'opération semble séduire des clients du magasin, les vaccinations se font presque en continu : "Je suis venue acheter des croquettes pour mon chat, et pour me faire vacciner, raconte Alicia, la vingtaine. Je me suis décidée parce que c'est ici, c'est un lieu que je connais et je viens souvent. On se fait vacciner, puis on fait ses courses, c'est très pratique." D'autres vaccinés ne sont pas des clients du magasin et choisissent de venir spécialement pour recevoir leur injection, convaincus par l'emplacement du Super U, en plein centre-ville, et par la vaccination sans rendez-vous.

Le petit centre de vaccination est resté dans la galerie marchande toute la journée. © Radio France - Guillaume Farriol

"Toutes les stratégies sont bonnes pour étendre la couverture vaccinale, se félicite Barka Boussetta, l'interne en médecine qui prescrit les vaccins. C'est l'occasion d'aller chercher et de vacciner le maximum de personnes qui sont confrontées à l'impossibilité de se rendre dans un centre de vaccination." Cette opération visait notamment ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui ont du mal à prendre des rendez-vous sur Doctolib.

En Ardèche, 52% des habitants n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. C'est un peu au dessus de la moyenne nationale.