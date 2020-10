"Vaccinez vous contre la grippe" clame Sylvaine Le Liboux, médecin généraliste à Valençay

Un couvre feu pour l'Île de France et huit agglomérations du pays , c'est l'annonce la plus forte annoncée ce mercredi soir par Emmanuel Macron, qui a par ailleurs confirmé qu'il n'y aura pas de restrictions de déplacements pour ces vacances de la Toussaint. Un couvre feu nécessaire estime Sylvaine Le Liboux, médecin généraliste à Valençay, et présidente du présidente du CPTS Boischaut Nord, CPTS pour "communautés professionnelles territoriales de santé" : "il n'y avait pas le choix dans les grandes agglomérations, il faut diminuer la circulation du virus. En région parisienne ou encore à Lille au niveau des hospitalisations ça augmente, les services de réanimations commencent un peu à être en tension". Concernant les vacances sans restrictions : "les parisiens confinés, si ils viennent à la campagne, il y aura moins de circulation parisiennes dans les zones de campagne. _Pour ce qui est de voir les grands parents, si c'est une jeune mamie de 60 ans en bonne santé, elle est un peu moins à risque, si c'est le papy de 70 ans insuffisant respiratoire ou diabétique il faut limiter les contacts_. Il faut respecter les mesures barrières." En Berry, on est encore loin de la situation de ces grandes agglomérations mais elle a constaté deux cas avérés ces jours-ci, alors qu'elle n'en avait aucun il y a encore quelques semaines dans son cabinet de Valençay.

Sylvaine Le Liboux réagit aux annonces d'Emmanuel Macron ce mercredi soir Copier

Le vaccin contre la grippe est indispensable d'abord pour se protéger, et pour ne pas engorger les services de santé

Sylvaine Le Liboux insiste enfin sur un point : il faut se faire vacciner contre la grippe, encore plus cette année. "Il faut savoir que la grippe entraîne chaque année 10.000 à 15.000 décès. Il faut absolument que tous ceux qui reçoivent le bon gris par la sécurité sociale se fassent vacciner, c'est à dire les personnes les plus vulnérables."