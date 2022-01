Marcq-en-Barœul : pas de ruée au vaccinodrome malgré l'entrée en vigueur du pass vacccinal

Le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi pour les plus de 16 ans et remplace le pass sanitaire. Le centre de vaccination de Marcq-en-Barœul était ouvert ce week-end mais il n'a pas tourné à plein régime. Il peut pourtant accueillir 2 500 personnes.

Ce lundi, c'est un pass vaccinal et non un pass sanitaire qu'il faudra présenter si vous souhaitez manger au restaurant ou boire un verre dans un bar. Un schéma vaccinal complet sera exigé. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour les non vaccinés qui vont recevoir une dose avant le 15 février.

Certains retardataires avaient donc prévu d'aller se faire vacciner à Marcq-en-Barœul ce week-end. Le centre de vaccination a une capacité de 2500 personnes, pourtant il n'a vacciné que 800 personnes ce samedi et 700 ce dimanche.

Une majorité de troisième dose

"Je viens faire ma troisième dose pour avoir mon pass vaccinal, si non, je ne pourrais plus faire ce que je veux" explique Jeanne, étudiante d'une vingtaine d'années. Venue complétée son schéma vaccinal, la jeune femme avait réservé son créneau de vaccination quelques heures après les annonces gouvernementales.

Beaucoup de jeunes et d'étudiants sont venus faire leur troisième dose, par peur de ne plus pouvoir sortir ou pratiquer leur loisir. Antoine, 18 ans était en avance pour sa troisième dose mais il avait impérativement besoin de son pass vaccinal pour aller dans son club de tennis de table, "sans ca, je ne peux plus faire de sport et sortir avec mes amis", raconte-t-il.

Quelques personnes ont fait le déplacement pour la première dose mais ils n'étaient pas majoritaire. Cette faible affluence de personnes peut s'expliquer.

"Certains attrapent le covid et annulent leur rendez-vous"

Malgré la quinzaine de personnel soignant et la dizaine de bénévole d'accueil, le centre tourne au ralenti. "Certains attrapent le covid et annulent voir retardent leur rendez-vous ou alors ils sont cas contact", argumente Philippe Martin, le coordinateur médical de l'hippodrome.

Les derniers chiffres de contaminés répertoriés par Santé Publique France datent du 19 janvier 2022. Dans le Nord, il y avait environ 14 000 cas de covid par jour, moyenne très haute en comparaison avec les autres départements. Le Pas-de-Calais recensait près de 6 500 cas ce même jour.

"On peut se faire vacciner en pharmacie ou chez son médecin, c'est aussi pour cela que nous ne sommes pas remplis", ajoute Philippe Martin.

Exceptionnellement, le vaccinodrome de Marcq-en-Barœul ouvrira le week-end des 29 et 30 janvier de 9H à 17H, en plus du lundi au vendredi de 9H à 13H. Désormais des créneaux sans rendez-vous sont ouverts.

