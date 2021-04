Vaccinodrome de Saint-Étienne : tous les créneaux réservés pour l'ouverture

La salle omnisport de Saint-Étienne, transformée en vaccinodrome pour toute la Loire, vient enfin d'ouvrir ses portes ce samedi 10 avril au matin. Pour le weekend, cinq cent créneaux journaliers ont été débloqués : ils ont tous trouvé preneur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une première journée sans anicroches

Dans le gymnase de plus de 3000 mètres carrés, la circulation est fluide et l'affluence semble presque faible aux yeux des personnes venues se faire vacciner : "Il y a plus de volontaires que de patients j'ai l'impression ! sourit Liliane. On est chouchoutés ce matin". Cette Stéphanoise tentait de décrocher un rendez-vous depuis plusieurs semaines : "j'avais trouvé plus près de chez moi, mais beaucoup plus tard. Je gagne deux semaines avec le vaccinodrome."

A l'entrée du vaccinodrome de Saint-Étienne. © Radio France - Céline Autin

Comme Liliane, ils sont nombreux à être venus histoire de gagner quelques semaines, voire un mois sur des rendez-vous vaccinaux. Tout semble plus rapide au vu des doses débloquées : cinq cent ce samedi et cinq cent ce dimanche. Marc est par exemple venu de Dunières, en Haute-Loire, après avoir pris un créneau du jour pour le lendemain.

Autre motif de contentement pour les patients : de l'avis général, le plus grand gymnase de Saint-Étienne remplit bien sa nouvelle fonction. Paul est venu avec sa femme et sa fille, tous trois prioritaires, et pour ce Stéphanois qui connaît bien la salle omnisport, le lieu est idéal : "grand, à la bonne température ... c'est relativement facile d'accès, avec un seul défaut : la signalétique externe est un peu courte. Il faudrait indiquer plus tôt dehors le vaccinodrome."

Le centre appelé à monter en puissance dès lundi

Quelques quarante professionnels de santé étaient présents pour gérer le centre ce premier jour, dont des pompiers de la Loire formés à la vaccination. À leurs côtés, après trois heures dans un box et une trentaine d'injections, Jean-Charles Godin, infirmier libéral volontaire, arbore un grand sourire : "ça fait plaisir de travailler en équipe, dans un endroit bien adapté ... c'est important parce que ça va être long."

Box de vaccination au nouveau vaccinodrome de Saint-Étienne © Radio France - Céline Autin

Ce vaccinodrome doit en effet fonctionner pour trois mois au moins. Dès lundi, le nombre de doses prévues va être doublé à 1000. La préfecture de la Loire encourage donc toutes les personnes vaccinées à prendre rendez-vous : "On entend encore beaucoup de personnes qui disent avoir des difficultés pour s'inscrire, fait remarquer la préfète de la Loire Catherine Séguin. Là, je vous le dis, il y a des créneaux à prendre. Prenez-les rapidement, pour que cette campagne de vaccination, dès lors que les doses arrivent, puisse se poursuivre et nous sortir de la crise." À terme, ce centre doit pouvoir administrer 2500 doses par jour.

Numéro de téléphone pour prendre rendez-vous : 09 70 77 17 10

Lien vers le site Doctolib pour prendre rendez-vous