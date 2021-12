Vaccinodrome de Strasbourg : un arrivage de doses Pfizer pour les moins de 30 ans

Face à cette vague inédite de contaminations, eux aussi deviennent un public prioritaire pour la vaccination. Le vaccinodrome de Strasbourg propose depuis lundi 27 décembre 500 doses par jour du vaccin Pfizer, à destination des moins de 30 ans.

Une future montée en puissance

Cette ouverture répondait à une vraie demande de la part de cette partie de la population. "A partir d'aujourd'hui on a deux catégories : les plus de 30 ans et les moins de 30 ans. Tous nos créneaux du jour sont occupés, à savoir 500 injections de Pfizer et 500 de Moderna", explique le commandant Damien Harroué, chef du centre de vaccination du jour.

Dans la salle d'attente post-injection, on retrouve Manon, qui a "galéré à trouver un créneau" avant de voir arriver celui-ci sur Doctolib. "Ca fait un mois que je cherchais et je n'avais trouvé qu'à Schirmeck... C'est quand même beaucoup plus simple ici", rigole-t-elle.

Selon le commandant Harroué, le vaccinodrome a retrouvé une activité forte mais aisément gérable comme cet été. Il va encore monter en puissance à partir de la semaine prochaine. "On va passer à 2000 injections par jours. 1000 de Pfizer, 1000 de Moderna".

Même s'il est possible de venir au centre sans rendez-vous, il conseille à tout le monde de réserver un créneau, pour faciliter le travail administratif des équipes et ... éviter l'attente.