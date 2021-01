Vaccinodrome : le maire de la Garenne-Colombes est prêt à lancer la vaccination des habitants

Comme beaucoup de maires, Philippe Juvin de La Garenne-Colombes trouve que la mise en place de la vaccination ne va pas assez vite. Dans sa commune, il a décidé de prendre les choses en main. Il met à la disposition de l'Agence Régionale de Santé un vaccinodrome, indique un communiqué de la Mairie.

Philippe Juvin a choisi une salle de 200m² dans l'espace exposition de la Médiathèque de la Ville pour installer ce vaccinodrome. Les lieux ont été aménagés avec quatre cabines de vaccination, un espace administratif, une cabine de consultation médicale, et un espace de repos. Ce centre de vaccination sera ouvert du lundi au samedi et ils pourra accueillir mille personnes par semaine.

Des médecins généralistes et des infirmières de la ville se sont d'ores et déjà portés volontaires pour soutenir cette action. Du personnel communal sera mis à disposition pour l'accueil et les tâches administratives.

Dès que cela sera possible, les habitants qui souhaiteront être vaccinés devront prendre rendez-vous sur le site de la ville pour éviter qu'il y ait des files d'attente.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Garenne-Colombes a été très active pour faire face. Elle a organisé des tests PCR dans les EHPAD, mis en place d'une plateforme d'entraide avec la Croix-Rouge pendant les confinements, distribué gratuitement de masques lavables aux Garennois, et organisé des tests PCR gratuits pour la population avec le Mobiltest. Désormais la Ville compte bien être aussi en pointe pour la vaccination.