Vaccins anti-Covid-19 : les prises de rendez-vous suspendues pour les centres du Grand Reims

"Non, Monsieur, il faut rappeler lundi 25 janvier." La vingtaine d'agents de la plateforme téléphonique du Grand Reims, en place depuis ce lundi rue Prieur de la Marne, répète inlassablement la même phrase. Les prises de rendez-vous pour la vaccination anti-Covid-19 ne sont plus possibles pour les jours à venir. Les quatre centres réservés aux plus de 75 ans et aux personnes atteintes d'une pathologie à haut risque (Le Cellier et René-Tys à Reims, Fismes et Cernay-lès-Reims) sont pleins cette semaine.

Pas de réapprovisionnement des vaccins cette semaine

La faute à des vaccins qui n'arrivent pas. Le prochain réassort dans la Marne des doses Pfizer/ BioNTech est programmé le lundi 25 janvier selon l'Agence régionale de santé. D'ici là, impossible d'anticiper et les prises de rendez-vous sont simplement bloquées. Les quatre centres fermeront même plus tôt que prévu cette semaine.

Beaucoup de motivés ont donc trouvé porte close ce lundi. "J'ai essayé d'appeler 7 ou 8 fois, avant que l'on me dise de rappeler la semaine prochaine. Moi, je veux juste me faire vacciner", déplore Christian, un Rémois devant son téléphone dès 8h ce matin.

"Le standard de l'hotel de ville a explosé, confie Jean-Louis Dutel, le responsable de la plateforme téléphonique. Le CHU de Reims est aussi inondé d'appels (Seuls les professionnels de santé sont vaccinés à l'hôpital ndlr.) Les gens ne savent plus où donner de la tête. Il faut qu'ils se calment, il n'y a pas d'affolement à avoir. Simplement il faut reporter les appels à la semaine prochaine."

Un report visible sur les sites Doctolib et Santé.fr. Il était impossible, ce lundi soir, de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner dans les quatre centres du Grand Reims.

Prendre rendez-vous pour le Vacci'Bus

En revanche, il est encore possible de prendre rendez-vous pour les arrêts du Vacci'Bus, mis en place par le Grand Reims à partir de ce mardi. Le numéro reste le même : 03.26.77.78.79

Mardi 19 janvier 2021, 1ère tournée du vacci'Bus

9 h 00 - 10 h 45 : Aubérive (245 hab)

11 h 00 – 13 h 00 : Vaudesincourt (96 hab)

14 h 00 – 15 h 45 : Saint-Souplet-sur-Py (123 hab)

16 h 00 – 18 h 00 : Saint-Martin-l'Heureux (86 hab)