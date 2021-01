Les premiers vaccins anti-Covid-19 sont arrivés dans la Marne et les Ardennes. L'Agence régionale de santé a dévoilé son calendrier de vaccination dans les deux départements.

Vaccins anti-Covid-19 : la campagne démarre ce jeudi dans la Marne et les Ardennes

Flacon du vaccin Pfizer et BioNTech

4875 doses d'un côté, 4875 doses de l'autre. Pas de jaloux entre la Marne et les Ardennes. Le CHU de Reims et le Centre hospitalier Nord Ardennes ont reçu les premiers vaccins anti-Covid-19 ce mardi 5 et ce mercredi 6 janvier. La campagne peut donc démarrer dès ce jeudi.

Dans la Marne

Comme partout en France, priorité d'abord aux personnels de santé libéraux de plus de 50 ans et ceux, plus jeunes, présentant un risque face à la maladie. Médecins, infirmiers, pompiers, aides à domicile... le gouvernement vise large pour cette première phase.

Plusieurs centres de vaccination seront mis en place dans le département. Le premier d'entre eux se trouve à la Maison médicale de garde, au CHU de Reims. A partir de mi-janvier, suivront d'autres sites à Epernay, Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.

Deuxième cible prioritaire : les résidents d'Ehpads. Les quatre établissements gérés par le CHU de Reims démarreront les vaccinations à partir de ce jeudi 7 janvier. Elles se poursuivront la semaine prochaine. Quant aux Ehpads "pilotes" (Saint-Martin et Jean d'Orbais à Reims, Sarrail à Châlons-en-Champagne et Pierre-Simon à Suippes), la livraison des doses, via les pharmacies, est programmée vendredi, pour un début de vaccination samedi.

Les 45 autres Ehpads du département de la Marne seront alimentés à partir de lundi 11 janvier. Selon les premières estimations, environ 50% des résidents ont donné leur accord pour la vaccination.

Dans les Ardennes

Dans le département des Ardennes, même principe que pour la Marne. Les cibles pour les premières injections sont identiques. Le stock de près de 5.000 vaccins reçu ce mercredi au Centre hospitalier Nord Ardennes sera à destination des personnels de santé de plus de 50 ans qui le souhaitent, ainsi que les résidents consentants des Ehpads gérés par l'hôpital.

Pour les Ehpads "autonomes", les établissements de Saint-Germainmont et de Carignan recevront les doses ce jeudi, pour un début de vaccination le lendemain. Deux autres Ehpads (à Charleville-Mézières et Bogny-Sur-Meuse) suivront à partir de lundi 11 janvier.

Les 25 autres Ehpads ardennais attendront la semaine suivante avec un début de campagne programmé au lundi 18 janvier.

Du côté des centres de vaccination, l'Agence régionale de santé et la préfecture tablent sur le nombre de cinq. Deux à Vouziers et Charleville-Mézières à partir de la fin de semaine. Et trois autres dès lundi 11 janvier à Fumay, Sedan et Rethel.

Et pour les autres ?

Pour le reste de la population, il faudra attendre un peu. Le gouvernement espère un début de vaccination des plus de 75 ans qui vivent à domicile dès la fin janvier.

L'Agence régionale de santé et l'Etat ne ferme pas la porte aux "vaccinodromes" demandés par plusieurs élus des Ardennes et de la Marne. Ils pourraient se mettre en place dans quelques semaines, pour permettre un déploiement rapide des vaccinations au grand public.