Vaccins contre le Covid-19 : les pharmacies s'y mettent

Il est possible depuis le Lundi 15 mars 2021 de recevoir en pharmacie une dose du vaccin contre le Covid-19. A Auxerre, la nouvelle est plutôt bien accueillie, malgré la polémique sur le vaccin AstraZeneca et ses effets secondaires, vaccin suspendu dans trois pays européens.

C'est une bonne nouvelle pour les auxerrois : il est désormais possible de se faire vacciner contre le Covid-19 en pharmacie. A 70 ans, et sans complications particulières de santé, Gisèle n'est pas patiente prioritaire. Mais pour elle, cela reste une bonne chose. "Moi je suis partante ! Si on me dit demain matin de venir, j'arrive tout de suite !" Son entrain est d'autant plus renforcé qu'elle connaît bien son pharmacien : "Je lui fais entièrement confiance" conclut-elle

Dans une pharmacie auxerroise, le gérant Sébastien Morisset se rejouit de cette nouveauté : depuis les annonces une semaines auparavant, près de 100 personnes se sont déjà inscrites pour recevoir leur vaccin. "C'est très encourageant qu'autant de gens veuillent se faire vacciner chez nous les pharmaciens" confie-t-il. Il a reçu des demandes de patients prioritaires, comme non prioritaires.

Il compte de son côté ne gâcher aucune dose : "si aucun patient prioritaire n'est disponible dans la journée, j'appelerai les patients non prioritaires sur ma liste" termine-t-il.

Des avis partagés

Robert, 68 ans a entendu parler des effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Mais il préfère largement relativiser. "C'est quoi le pire ? Avoir des effets secondaires, qu'on peut avoir avec n'importe quel vaccin, ou bien être en réanimation dans une hôpital ?" Pour lui, la question ne se pose même pas. "Il faut être logique" termine-t-il décidé. A 72 ans et sans problème de santé, il n'est pas prioritaire. Mais même s'il ne l'est pas, il a pris soin de s'inscrire sur la liste de son pharmacien. "Sait-on jamais !" rit-il.

En revanche, Chantal, 68 ans, reste très sceptique. "Je n'ai pas du tout confiance en la formule, qu'ont-ils mis dedans qui cause ces effets secondaires ?" Elle est catégorique : "Je n'irai pas me vacciner, c'est un choix personnel, et ce même si le vaccin devient obligatoire" plaisante-elle.

Pour rappel, les personnes prioritaires sont celles de plus de 75 ans, et les personnes entre 50 et 64 ans souffrant de comorbidités. Pour vous faire vacciner, il suffit de prendre rendez-vous auprès de votre pharmacien, avec carte vitale et carte d'identité.