La Haute autorité de santé indique ce mercredi que la balance bénéfices/risques du vaccin AstraZeneca n’est pas favorable chez les plus jeunes, "au vu du risque" de thromboses rares et atypiques.

Vaccins contre le Covid : AstraZeneca reste réservé aux 55 ans et plus

C'était attendu. La vaccination contre le Covid-19 avec AstraZeneca ne doit pas être élargie aux moins de 55 ans, estime la Haute autorité de santé (HAS) dans son avis rendu public ce mercredi soir. "La HAS maintient sa recommandation en restreignant l’utilisation du vaccin [AstraZeneca] chez les seules personnes âgées de 55 ans et plus", comme c’est le cas depuis mi-mars, indique-t-elle dans un communiqué. Les rares cas de thromboses observés chez des personnes vaccinées font que le rapport bénéfice/risque n’est pas suffisamment positif chez les populations les plus jeunes, estime la HAS.

Un avis partagé par un groupe d'experts réuni par l'Agence du médicament (ANSM). Selon ce comité, constitué en avril pour examiner les cas de thromboses rares et atypiques observées après des vaccinations contre le Covid-19, "la balance bénéfice/risque individuelle absolue des vaccins à plateforme adénovirale" comme ceux d'AstraZeneca et de Janssen "reste positive", et "le bénéfice de ces vaccins est particulièrement marqué dans les populations les plus âgées". Mais les experts "émettent des réserves" quant à l'utilisation "chez les plus jeunes au vu du risque de complication (...) et du bénéfice individuel attendu plus limité". Aussi, ils considèrent qu'il est "pertinent de maintenir la limite d'âge", a indiqué à l'AFP le co-président de ce comité, Dr Pierre Demolis.

En France, 30 cas de thromboses atypiques, dont 9 décès, ont été rapportés, sur plus de 3.855.000 injections réalisées au 29 avril avec le vaccin AstraZeneca, selon l'ANSM. Peu de données sont encore disponibles sur le vaccin Janssen, utilisé seulement depuis fin avril. Les vaccins AstraZeneca et Janssen sont restreints depuis mi-mars aux plus de 55 ans, car les rares cas de thromboses atypiques (associées à un trouble de la coagulation ou localisées à un endroit inhabituel) ont été majoritairement observés chez des personnes plus jeunes. Ces deux vaccins sont dits à "vecteur viral" car ils prennent comme support un type de virus courant appelé adénovirus, modifié pour transporter dans l'organisme des informations génétiques permettant de combattre le Covid.