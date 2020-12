Vaccins Covid-19 : Interpol émet un "avertissement mondial" contre les "réseaux du crime organisé"

"Falsification", "vol", "publicité illégale du Covid-19 et des vaccins contre la grippe". Interpol émet ce mercredi un "avertissement mondial" contre les nouvelles pratiques des "réseaux du crime organisé" liées à l'arrivée prochaine des vaccins. Selon l'organisation internationale de police criminelle, la pandémie a déclenché un "comportement criminel opportuniste et prédateur sans précédent".

Elle appelle les Etats membre à se préparer à "une attaque de tous les types d'activité criminelle". Certains malfrats n'ayant pas hésité à vendre et administrer de "faux vaccins", affirme-t-elle. Interpol alerte sur la nécessite de "garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement" et d'"identifier les sites web illicites vendant de faux produits".

Les organisations criminelles veulent "infiltrer" ou "perturber les chaînes d'approvisionnement" en vaccins, a indiqué dans ce communiqué le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Pour cela, il faut une véritable coordination entre forces de l'ordre et organismes de réglementation sanitaire, gages de sécurité de la population.

Interpol met en garde aussi la population sur les "faux sites web" et les "faux remèdes" et appelle à une vigilance accrue lorsque "les voyages internationaux reprendront progressivement". Les réseaux criminels pourraient intensifier la production et la distribution de "kits de test non autorisés et falsifiés".

"3.000 sites web associés à des pharmacies en ligne soupçonnés de vendre des médicaments et des dispositifs médicaux illicites", ont été comptabilisé par l'unité cybercriminalité d'Interpol. Parmi ces 3.000 sites, "environ 1.700 contenaient des cybermenaces, en particulier des logiciels malveillants de phishing et de spam", avertit Interpol.

Il faut donc se méfier des offres qui "semblent trop belles pour être vraies" et vérifier toujours auprès des "autorités sanitaires nationales ou de l'Organisation mondiale de la santé, les derniers conseils de santé concernant la Covid-19".