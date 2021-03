Vaccins, effectifs de police, ruralité : le nouveau préfet de l'Indre fait le point

Arrivé le 8 mars, Stéphane Bredin a déjà un agenda très chargé pour découvrir son poste de préfet de l'Indre. "C'est un nouveau métier. C'est un vrai défi de découvrir un nouveau territoire", explique celui qui était directeur de l'Administration pénitentiaire depuis 2017. "Je vais à la rencontre des élus, des acteurs économiques, des différentes professions, des agriculteurs. C'est un apprentissage accéléré pour être très rapidement conscient du territoire", indique-t-il sur France Bleu Berry.

Le régalien et la cohésion sociale, deux engagements personnels très forts

À 44 ans, le parcours professionnel de Stéphane Bredin est déjà riche. Il a notamment été sous-préfet à la cohésion sociale dans les Hauts-de-Seine. "J'ai deux grandes orientations dans mon engagement. D'abord le choix du régalien. Je suis très sensible à la particularité de l'engagement des policiers, gendarmes, pompiers, surveillants pénitentiaires. Ça me fait un devoir particulier envers eux", souligne le préfet de l'Indre. De par ses expériences passées, il se dit également "très sensible aux questions de renouvellement urbain, l'enjeu de la démographie médicale, la sortie de crise sanitaire, l'impact de la crise économique".

Le nouveau préfet du département de l'Indre arrive évidemment dans un contexte particulier, en pleine épidémie de Covid-19. 10% de la population de l'Indre a reçu au moins une première dose. "Il y a beaucoup d'impatience", admet Stéphane Bredin. 5 800 doses avaient été acheminées dans les centres de vaccination pour le mois de mars. "On aura davantage de doses sur le mois d'avril", assure le préfet de l'Indre, tout en restant prudent par rapport à la suspension des injections d'Astra Zénéca.

Une rencontre avec les syndicats de police cette semaine

Autre dossier sur la table de Stéphane Bredin : la sécurité intérieure. Le syndicat Alliance Police Nationale réclame depuis plusieurs mois des renforts pour les effectifs du commissariat de Châteauroux. "C'est une question suffisamment sérieuse pour qu'on y passe du temps et qu'on l'examine sérieusement. La réalité est celle d'une situation de la délinquance qui est globalement correcte. On n'est pas sur des chiffres extrêmement élevés. Sur les attentes aux biens ou les attentes aux personnes, la situation s'est maintenue ou améliorée ces dernières années", constate le préfet de l'Indre, qui annonce aller à la rencontre des syndicats cette semaine.

Les tirs de kalachnikov début mars dans le quartier Saint-Jean ont relancé les débats. "Il faut savoir aussi et jusqu'à quel point cela traduit des évolutions profondes de la délinquance, des formes de délinquance dans le département", estime le préfet de l'Indre qui a prévu de rencontrer la direction générale de la police nationale.