Sur France Bleu Paris, le docteur Agnès Giannotti, vice-présidente du syndicat MG France demande urgemment au gouvernement d'inclure les généralistes dans la campagne vaccinale. "On est prêt à vacciner, on attend que ça!".

Vaccins : "Qu'ils nous les donnent et dès demain on vaccine!", l'appel d'une médecin généraliste parisienne

Invitée de France Bleu Paris ce mardi, la vice présidente du syndicat MG France et généraliste à Paris, Agnès Giannotti, se dit "mitigée", après les annonces du ministre de la Santé qui a promis d'amplifier, d'accélérer et de simplifier la campagne de vaccination en l'ouvrant aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans et en déployant 300 centres de vaccination dès la semaine prochaine. Olivier Véran invite aussi tous les Français qui souhaitent se faire vacciner à se signaler.

"On n'a pas les doses pour vacciner toute la population, n'importe comment", réagit le docteur Giannotti. "Il y a des priorités. Des gens de 20 ans ne sont pas des priorités."

Le ministre de la Santé annonce aussi une consultation préalable simplifiée. "Mais cette consultation n'a jamais été compliquée", assure la généraliste. "Elle était compliquée dans les Ehpads pour ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, mais ceux qui ont toute leur tête, ce n'est pas compliqué." Et de préciser qu'il n'y a jamais eu cinq jours de délais de réflexion comme la rumeur a pu circuler.

"Il faut absolument qu'ils nous mettent dans la boucle"

La vice-présidente du syndicat MG France demande surtout au gouvernement d'inclure les généralistes dans la boucle. "Nous les médecins généralistes ne sommes toujours pas au cœur de la vaccination alors qu'on est prêt à vacciner, on attend que ça! On peut s’organiser sur les territoires" assure-t-elle, même avec un vaccin compliqué comme le Pfizer qui exige une conservation dans des frigos à -80 degrés.

Selon Agnès Giannotti, le retard au démarrage vient surtout de problèmes administratifs et logistiques dans les commandes et l'approvisionnement du vaccin.

Il y a aussi un problème de moyens pour vacciner. Les soignants de plus de 50 ans font partie des publics prioritaires, mais "pour l'instant un très petit nombre peut se faire vacciner. Sur paris il n'y a qu'un centre ouvert à l'Hotel-Dieu. Ça ne peut pas suffire."

"Il faut absolument qu'ils nous mettent dans la boucle", insiste le docteur Giannotti. "On demande des vaccins qu'ils nous les donnent et dès demain on vaccine !"