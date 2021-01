Vaccins : un mois d'attente en moyenne dans les centres de Franche-Comté

Il y a en moyenne un mois d'attente pour les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination contre le Covid-19 du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Les usagers sont invités à "patienter sereinement".

Face au succès de la campagne de vaccination qui a démarré ce lundi 18 janvier pour les personnes prioritaires, les créneaux de rendez-vous sont déjà complets jusqu'à mi-février, voire au-delà, dans la plupart des centres du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, indiquent ce lundi les autorités. De nouveaux créneaux seront ouverts au fur et à mesure de l’approvisionnement progressif en doses de vaccins. Voici un point de situation ce lundi à 16h.

Dans le Doubs : un mois d'attente

"Depuis vendredi les centres de vaccination de Besançon, Pontarlier et Audincourt ne disposent plus de créneaux de rendez-vous pour les 4 semaines à venir", indique la Préfecture du Doubs. "Cet engouement est encourageant car il illustre la volonté de très nombreuses personnes de se faire vacciner".

Dans le Doubs, ce sont environ 50.000 personnes âgées de plus de 75 ans ou souffrant de pathologies graves qui sont concernées depuis ce lundi par cette nouvelle étape de la vaccination. Pour rappel, le numéro unique de réservation dans le Doubs : 03 63 42 10 13.

Dans le Territoire de Belfort : jusqu'à deux mois d'attente

Concernant le centre de vaccination de Belfort, situé au gymnase du Phare, les créneaux de vaccination sont désormais réservés jusqu'au... 15 mars 2021. Pour les centres de Grandvillars et de Giromagny les rendez-vous sont déjà "presque pleins" jusqu'au 8 février. Le centre de Giromagny ouvre officiellement ce mardi 19 janvier à 9h.

Au total, ce sont 8.000 rendez-vous qui ont été pris en une semaine dans le Territoire de Belfort, dont 2.300 ce lundi 18 janvier, via la plateforme Doctolib et le centre d'appels (03 84 57 16 26). "Il y a une telle demande que nous avons dû ouvrir une autre salle avec trois nouveaux postes de téléphone", indique-t-on à la préfecture.

Haute-Saône : un mois d'attente

Même chose en Haute-Saône : dans les cinq centres du département (Vesoul, Gray, Lure, Luxeuil-les-Bains et Héricourt), les plages de rendez-vous sont complètes également pour les quatre prochaines semaines. Il n'est donc plus possible d'obtenir un rendez-vous dans l'immédiat, sauf si un créneau venait à se libérer.

La prise de rendez-vous s'effectue prioritairement sur Doctolib en cliquant sur les liens suivants pour le Doubs, la Haute-Saôneet le Territoire de Belfort.

Aucun stock de vaccins n'est conservé

"Le succès de l’ouverture de la vaccination au personnes prioritaires parmi le grand public induit des délais de prise de rendez-vous. Les usagers sont invités à patienter sereinement et à ne pas solliciter les centres de vaccination éloignés de leur lieu de résidence", indiquent les Préfectures.

"De nouveaux rendez-vous seront ouverts au fur et à mesure de l’approvisionnement progressif des départements en doses de vaccins. Aucun stock n’est conservé. Les services de l’État, l’Agence Régionale de Santé et les collectivités territoriales sont pleinement mobilisés pour assurer la gestion logistique de la distribution de vaccins en flux tendu".