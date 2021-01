Vaccins : "un travail dans un temps record" confie la directrice du CHR Metz-Thionville

Marie-Odile Saillard détaille le dispositif mis en place pour administrer les premiers vaccins contre le Covid-19 en Moselle. Le CHR Metz-Thionville, dont elle est la directrice générale, est site pilote pour coordonner et distribuer les doses déjà disponibles.

Elle s'est fait attendre, mais la campagne de vaccination contre le Covid-19 est bien lancée en Moselle. Depuis les premières vaccinations lundi 4 janvier et dans la foulée des promesses du gouvernement d'accélérer et de simplifier le processus, le CHR Metz-Thionville, désigné parmi les sites pilotes dans le Grand Est pour assurer la coordination et la distribution du vaccin, s'est mis en ordre de marche "dans un temps record" confie la directrice générale de l'établissement, Marie-Odile Saillard. "C'est travail considérable mené en 72h. On a fait travailler les équipes jour et nuit."

Intelligence, rapidité et sens de l'équité

A ce jour, le CHR a reçu 4875 doses destinées à une vingtaine d'établissements de santé, publics et privés, en Moselle et dans le Pays Haut (Briey). "Il s’agit de les répartir avec intelligence, rapidité et sens de l’équité" explique la directrice qui convient que le nombre actuel ne couvrira pas l'ensemble des besoins. La vaccination ne concerne donc pour le moment que les résidents des EHPAD ainsi que les personnels de santé, hospitaliers ou libéraux.

Deux centres de vaccination supplémentaires

Ces derniers bénéficient de deux centres de vaccination : l'hôpital de Metz Mercy, et l'hôpital Bel Air de Thionville. Marie-Odile Saillard annonce deux autres sites : Sarreguemines pour la Moselle-Est et Sarrebourg pour le sud.

Des vaccins sont également destinés au Conseil de l'ordre des médecins de la Moselle qui proposera une séquence de vaccination ce samedi 9 janvier, ainsi qu'à la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Metz et environs. "Nous servons aussi des structures publiques ou privées qui peuvent gérer elles-mêmes la vaccination comme les grandes cliniques privées de Metz ou Thionville, l’hôpital militaire Legouest. Je n’oublie pas les pompiers et les transporteurs qui peuvent librement se rendre sur nos sites de vaccination."