Vague d'arrêts maladie massive aux urgences de l'hôpital d'Aulnay

Les urgences de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois sont restées fermées dans la nuit de lundi à mardi, faute de personnel. Plus de la moitié des infirmiers et aide-soignants du service sont en arrêt maladie, épuisés par le sous-effectif chronique.

Urgences fermées, appelez le 15. Voilà ce qu'on pouvait lire à l'entrée du service, à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, dans la nuit de lundi à mardi. Sur un total de 80, une cinquantaine d'infirmiers et d'aide-soignants sont en effet en arrêt maladie depuis le début de la semaine. Epuisés par le sous-effectif chronique, ils espèrent des renforts.

Douze heures sans pause

Au mois d'août déjà, une première alerte avait été lancée. "On avait fait grève, il y avait eu des réunions. Mais seule une de nos revendications a été satisfaite : l'obtention d'un poste d'aide-soignant supplémentaire", explique l'un des agents du service, qui préfère taire son nom. Depuis, selon lui, la situation aurait empiré, il manquerait chaque jour deux ou trois infirmiers, une situation dont les patients pâtissent forcément. "On est tendu, on ne prend plus de pause. C'est devenu une habitude de faire douze heures d'affilée sans s'arrêter pour manger et ça se répercute sur les patients".

L'homme évoque le terme de maltraitance : "il y a des papis et des mamies qui restent plusieurs heures sur un brancard sans qu'on puisse aller les voir, leur proposer un verre d'eau, vérifier qu'ils ont bien pris leur médicament. On devient des machines. Il faut piquer, faire un pansement, perfuser, on enchaîne, c'est devenu l'usine". On compte chaque jour en moyenne 200 passages aux urgences d'Aulnay, mais cela peut monter jusqu'à 300.

Une réunion est prévue entre le personnel soignant et la direction ce mercredi.