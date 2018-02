La vague de froid Moscou Paris qui traverse la France rend la pratique du ski en pays de Savoie presque insupportable. Avec des - 17, -19 degrés voire - 20, il faut se couvrir et faire attention aux petites gelures.

Aillon-le-Jeune, France

Ça caille en plaine avec la vague de froid qui s'abat sur le France depuis ce lundi mais alors en montagne les skieurs grelottent en Pays de Savoie. Ce mardi sera la journée la plus froide avec des températures au petit matin qui perdront encore un à deux degrés, selon Météo France.

Attention aux petites gelures

Ce lundi, on a enregistré - 20 a l'aiguille du midi, en Haute-Savoie, - 19 à Tignes en Haute-Tarentaise et - 17 degrés au Mont Margériaz plus haut point de la petite station d'Aillons-Margériaz, situé à 1 845 mètres en plein cœur des Bauges. Sur les pistes, les gens ont la tête rentrée dans les épaules "comme les oiseaux", rit Gilles Baudry, pisteur de la station.

"On fait faire l'hélicoptère aux enfants pour faire circuler le sang et quand ils ont trop froid, on écourte les cours de ski" - Marisie, professeur de ski à l'ESF.

Moins marrant pour les petits en cours de ski. Emmitouflés par leurs parents dans plusieurs couches comme des oignons, ils dévalent les pentes, les doigts gelés. "On fait faire l'hélicoptère aux enfants pour faire circuler le sang et quand ils ont trop froid, on écourte les cours de ski", explique Marisie, professeur de ski à l'ESF.

Clovis a des chaufferettes dans ses chaussures et dans ses gants. © Radio France

Mais attention aux petites gelures, il faut surveiller si les joues souvent à l'air deviennent trop rouges avant de virer au blanc. Si vous avez trop froid aux pieds par exemple, il faut desserrer les chaussures.

Encore deux jours de grand froid avant un redoux

Les deux départements, Savoie et Haute-Savoie ont déclenché le plan grand froid ce dimanche. Le plan grand froid est activé dans 37 départements.

❄️ Déclenchement du plan #GrandFroid en #Savoie :

▫️Veille sociale renforcée ➡️ intensification des maraudes

▫️Sur le terrain @SDISsavoie , Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) & groupement de @Gendarmerie de la Savoie renforcent leur vigilance pic.twitter.com/5Vw4MwMWmg — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 25, 2018

Mais un redoux devrait arriver dès la fin de semaine en Pays de Savoie avec des chutes de neige probables ce mercredi et jeudi, selon Météo France.