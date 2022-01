Vague Omicron : l'école Châteaudun de Belfort et le restaurant universitaire de Sevenans fermés

C'est une autre conséquence de la vague Omicron. L'école primaire Châteaudun de Belfort et le restaurant universitaire de Sevenans ont fermé leurs portes ce mardi. La multiplication des cas de Covid et des cas contacts les empêchent de fonctionner normalement.

La vague Omicron du Covid n'en finit plus de déferler sur le nord Franche-Comté. On ne compte plus le nombre de cas positifs et de cas contacts. Les établissements scolaires subissent de plein fouet les effets de cette cinquième vague.

Sept classes sur neuf impactées : fermeture ordonnée de l'école Châteaudun à Belfort

Les enseignants et les élèves manquent à l'appel. A l'école primaire Châteaudun de Belfort, la situation est telle que l'établissement a du fermer ses portes ce mardi. C'est une décision du préfet sur l'avis de la direction académique et de l'Agence Régionale de Santé. " Il y a eu une montée exponentielle du nombre de cas parmi les élèves en une semaine. Sept classes sur neuf sont impactées mais aucun enseignant à ma connaissance", détaille Mariane Tanzi, directrice académique du Territoire de Belfort. Selon nos confrères de l'Est Républicain, prés de la moitié des élèves seraient positifs au Covid ou cas contacts. La continuité pédagogique sera assurée puisque des classes à distances seront mises en place d'ici la reprise des cours en présentiel lundi prochain. C'est la troisième école qui doit fermer ses portes dans le Territoire de Belfort à cause de la crise sanitaire après la maternelle de Joncherey et une école élémentaire de Bavilliers juste avant Noël.

Le restaurant universitaire de Sevenans frappé par un cluster

Le restaurant universitaire de Sevenans subit le même sort que l'école de Belfort. Il a été contraint de fermer ses portes ce mardi également. Là aussi, la multiplication des cas de Covid et des cas contacts parmi le personnel empêche d'assurer le service. Conséquence, l'UTBM (Université de Technologie de Belfort Montbéliard) s'est donc organisée pour faire déjeuner plus de 500 étudiants ce mardi midi dans les mêmes locaux.

" Ils sont en plein examen en ce moment. On s'est donc mobilisé grâce notamment à une boulangerie du secteur qui leur a préparé des sandwichs", indique Ghislain Montavon, directeur de l'UTBM. Des repas froid ont aussi été servis. La salle du Crous de Sevenans sera encore ouverte ce mercredi pour permettre aux étudiants de manger confortablement. Ils ont aussi la possibilité d'apporter leur propre repas.