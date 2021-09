Val-de-Marne : première opération de vaccination au sein du lycée Léon Blum à Créteil

Le Val-de-Marne bon élève. En cette rentrée scolaire, la vaccination des 12-17 ans démarre dans les collèges et les lycées d'Ile-de-France. Au cours des prochains jours, les élèves volontaires pourront aller se faire vacciner dans des centres de vaccination à l'extérieur mais également au sein de leur établissement. C'est déjà le cas à Créteil. Ce vendredi, une équipe mobile du centre de vaccination de la ville s'est rendu dans le lycée Léon Blum pour injecter leur première dose à une cinquantaine de lycéens.

"Se faire vacciner au lycée, c'est plus simple"

La vaccination démarre à 9 heures. Quelques élèves en classe de seconde arrivent petit à petit. Rania 15 ans souhaite se faire vacciner depuis un moment, mais elle n'en a jamais trouvé l'occasion. "C'est plus simple de venir se faire vacciner ici, plutôt que de prendre des rendez-vous", explique la jeune fille.

Tissya est aussi dans la file d'attente. L'étudiante de 15 ans ne voulait pas se faire vacciner mais elle a changé d'avis quand elle a constaté que de nombreuses personnes de son entourage sautaient le pas et surtout "à cause des mesures". Sans le passe sanitaire "on ne peut pas aller au centre commercial, aller au cinéma, aller au resto avec des copines du coup on le fait !"

Avant de recevoir leur première dose, passage obligé devant un médecin qui explique comment va se dérouler la vaccination. Il rappelle notamment les effets indésirables que le vaccin peut causer "un peu de fatigue, fièvre, courbature" et écarte tout de suite les fausses informations qui peuvent circuler. "Le vaccin ne rend pas stérile, ne donne pas la 5G, et ça ne va pas te rendre magnétique non plus" affirme en souriant le docteur Philippe Hildenbrand.

Importante logistique

Une première opération "test" qui demande une importante logistique au niveau du matériel, du personnel soignant et du repérage des lieux et qui se prépare en amont. Le nombre de doses doit être anticipé d'une semaine sur l'autre pour faire les commandes à l'ARS. Des boxes doivent être aménagés. "Là on a l'espace nécessaire pour prodiguer une soixantaine de doses, si on devait vacciner 150 personnes la configuration serait totalement différente", indique Tristan Fernandez-Vega, gestionnaire du centre de vaccination de Créteil.

Le salarié de la mairie est venu avec l'équipe mobile du centre, constituée de deux médecins, deux infirmières et deux collègues de la ville, chargées de la partie administrative. Et le déplacement est possible, car l'équipe est habituée aux opérations hors du centre depuis six mois.

Par ailleurs, la proviseure Michèle Maréchal, les enseignants et le personnel du lycée Léon Blum ont également dû anticiper. Les enfants de moins de 16 ans ont besoin de venir avec une autorisation parentale signée, un questionnaire de santé rempli, leur résultat de PCR positif ou de test sérologique s'ils ont eu le covid.

L'équipe devrait revenir dans 21 jours pour l'injection de la deuxième dose.