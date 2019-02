Val-Thorens : 24 personnes sont désormais touchées par l'épidémie de rougeole

Vingt-cinq personnes ont été touchées par l'épidémie de rougeole qui sévit dans la station de ski de Val-Thorens (Savoie). Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a déclaré mardi matin sur France Inter : "il faut se faire vacciner contre la rougeole quand on est né après 1980".

Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville, France

Vingt-cinq personnes ont été touchées par l'épidémie de rougeole qui sévit dans la station de ski de Val-Thorens (Savoie). Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a déclaré mardi matin sur France Inter : "il faut se faire vacciner contre la rougeole quand on est né après 1980". En fin de semaine dernière on apprenait que 18 personnes, essentiellement des saisonniers, avaient été contaminées par la rougeole depuis fin janvier dans la station. L'ARS recommandait à tous de vérifier sa vaccination face à une augmentation des cas dans la région. A Chambéry, un nourrisson a même du être hospitalisé.

La ministre précise que ce sont "_des personnes jeunes, non vaccinées, nées après les années 1980 donc qui n'ont pas été en contact avec le virus avant_". Agnès Buzyn conseille de se faire vacciner : "Nous rappelons, pour les personnes qui habitent la région, qu'il faut se faire vacciner contre la rougeole quand on est né après 1980 et qu'on n'a pas été vacciné contre la rougeole dans le carnet de santé", ajoute Agnès Buzyn, qui affirme que l'Agence régionale de santé a "pris des mesures pour trouver toutes les personnes" qui auraient pu être en contact avec le virus.